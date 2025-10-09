RS: США не смогут оперативно восстановить запасы ракет Patriot, переданных Киеву

Соединенные Штаты исчерпали запасы зенитных ракет, которые активно поставляют Украине и Израилю. Американская промышленность не сможет оперативно восстановить арсенал ракет, считают опрошенные Responsible Statecraft (RS) эксперты.

Отмечается, что в Пентагоне обеспокоились истощением запасов, поэтому военное ведомство призвало подрядчиков ускорить производство ракет, чтобы подготовиться к возможной войне с Китаем. Министерство войны хочет нарастить выпуск 12 типов изделий, включая зенитные ракеты систем Patriot и THAAD, а также перехватчики SM-6.

Полковник в отставке Марк Кансиан сообщил, что увеличение темпов производства ракет вдвое может занять примерно два года при наличии необходимого финансирования. Однако для этого потребуется создание новых производственных мощностей.

В то же время военный обозреватель Майк Френденбург допустил, что наращивание производства займет больше времени. «Даже при наличии надежного нового контракта, я легко могу представить, что удвоение производства займет четыре года или даже больше», — сказал он.

Эксперт также отметил, что стоимость некоторых изделий может быть ошеломляющей. В сентябре армия США выделила почти 10 миллиардов долларов на производство примерно двух тысяч ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для Patriot. Каждая ракета обошлась бюджету в несколько миллионов долларов. Стоимость перехватчиков SM-6 оценивают в 4,3 миллиона за единицу.

В июле журнал Military Watch Magazine писал, что американские запасы ракет для Patriot сократились до 25 процентов от норматива, установленного Пентагоном. Наибольший вклад в истощение арсенала внесли поставки ракет на Украину для защиты от российских ракет.