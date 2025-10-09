Бангладеш приобретет 20 китайских истребителей J-10CE

ЦАМТО, 8 октября. Правительство Бангладеш готовится к подписанию одного из крупнейших в своей истории оборонных контрактов по закупке 20 китайских многоцелевых истребителей J-10CE оценочной стоимостью в 2,2 млрд. долл.

По информации местных источников, пакет закупки стоимостью 27,060 крор така (около 2,2 млрд. долл.) включает в себя не только непосредственно самолеты, но и обучение, техническое обслуживание, материально-техническую поддержку до 2036 года и запасные части. Выплаты будут осуществляться в течение десяти лет – до 2035-2036 годов. Поставки запланированы на 2026 и 2027 финансовые годы. Сделка является частью плана Forces Goal 2030 по модернизации вооруженных сил страны.

Тем не менее, несмотря на энтузиазм местных СМИ, формализация контракта все еще зависит от окончательных обсуждений и детальных переговоров с китайскими компаниями. Для этого был сформирован межведомственный комитет, который рассмотрит условия контракта, гибкость оплаты, а также гарантии технической поддержки.

Бангладеш рассматривает возможность заключения межправительственного соглашения (G2G) с China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC), дочерней компанией Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Как отмечается, выбор J-10CE знаменует собой изменение оперативного профиля Военно-воздушных сил Бангладеш, которые в настоящее время эксплуатируют преимущественно устаревшие истребители, такие как китайский F-7BGI и российский МиГ-29. Новый истребитель представляет собой скачок "на поколение" к платформе 4,5, оснащенной РЛС с АФАР и возможностью пуска ракет класса "воздух-воздух" за пределами прямой видимости.

Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования J-10CE поддерживает новейшие возможности объединения данных датчиков и передачи данных, совместимых с современными китайскими боеприпасами класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Самолет может нести ракеты PL-15 большой дальности с активным радиолокационным наведением, ракеты ближнего радиуса действия с инфракрасной ГСН PL-10, а также различные высокоточные авиабомбы.