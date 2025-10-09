Войти
Россия денонсировала соглашение с США по утилизации оружейного плутония

Источник изображения: topwar.ru

Россия полностью вышла из договора с США по утилизации оружейного плутония, Госдума денонсировала соглашение. Законопроект о денонсации внесло в Госдуму российское правительство.

Москва считает «неприемлемым» выполнение своих обязательств в рамках соглашения с США по утилизации оружейного плутония, необходимого для создания ядерного оружия. Само соглашение между Россией и США было подписано еще в 2000 году и ратифицировано в 2001-м. Согласно договору, обе стороны должны были утилизировать по 34 тонны оружейного плутония, однако США не выполнили ни одного из пунктов соглашения.

На сегодняшний день договор был приостановлен российской стороной, это было сделано в 2016 году указом Владимира Путина в ответ на санкции США, поддержку Вашингтоном Украины, расширение НАТО и т.д. Теперь же соглашение полностью денонсировано. Одновременно с ним прекращают действие все сопутствующие протоколы, подписанные сторонами.

Ранее предполагалось, что приостановленное соглашение будет возобновлено, как только США начнут выполнять требования России, в том числе снимут санкции. Однако этого можно ждать вечно, поскольку США не собираются этого делать, а наоборот угрожают новыми ограничениями. Так что Россия сама разберется, что ей делать с остатками оружейного плутония.

Ранее российский президент предложил США придерживаться еще год положений договора СНВ-3, действие которого истекает 5 февраля 2026 года. При этом о продлении самого договора речи не идет.

