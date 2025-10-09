Индонезийские военные представили новейшую беспилотную мини-субмарину

Индонезийская государственная судостроительная компания PT Pal впервые представила публике свою безэкипажную подлодку KSOT (Kapal Selam Otonom) во время парада в честь 80-летия Национальных вооруженных сил, который состоялся в Джакарте.

Как уточняет Naval News со ссылкой на местные СМИ, KSOT оснащен искусственным интеллектом. Беспилотная субмарина способна находиться под водой до 72 часов, развивать максимальную скорость 20 узлов. Управление обеспечивается по радио- или спутниковой связи на расстоянии до 200 миль.

Испытания автономной мини-субмарины KSOT, Индонезия PT Pal

PT Pal также заявила, что система связи и управления KSOT может интегрироваться с командными центрами на кораблях, военно-морских базах и штабах ВМС Индонезии. Утверждается, что вооружённый вариант подводной лодки способен нести несколько торпед Black Shark или противокорабельные ракеты SM40 Exocet.

Летом этого года портал Naval News сообщил, что KSOT разрабатывается в трех конфигурациях: для наблюдения и разведки, торпедный вариант и дрон-камикадзе.

Масса KSOT составляет 37,28 тонны, длина – 15 метров, ширина – 2,2 метра, осадка – 1,85 метра. Глубина погружения – до 350 метров.

Как отмечает Naval News, проект KSOT существенно отличается от первоначальной концепции, впервые представленной в 2022 году. Новый проект отличается более компактным и обтекаемым корпусом, а также мачтовой системой. Первоначальный проект 2022 года был значительно больше: длина – 25 метров, водоизмещение – от 228 до 262 тонн.

Эксперт Naval News Хай Саттон отметил: "Конструкцию KSOT характеризуют черты, присущие другим крупным подводным автономным аппаратам типа XLUUV. Она сочетает простую гидродинамику с практичными конструктивными решениями, включая традиционное крестообразное (в отличие от Х-образного) расположение руля. Надстройка, как у подводных лодок с экипажем, содержит большую складную мачту".

Также он напомнил, что Индонезия расположена на стратегическом пересечении морских маршрутов и располагает обширными внутренними морями, некоторые участки которых жизненно важны для международного судоходства. "Таким образом, это естественный очаг напряженности, который, вероятно, будет втянут в любой будущий крупный конфликт, независимо от того, захотят этого власти Индонезии или нет. Естественно, что местный флот будет играть важную роль в любых военных планах. Способность контролировать и ограничивать доступ к своим внутренним водам будет иметь ключевое значение", – добавил Саттон.

Информация о том, когда KSOT полноценно вступит в строй или сколько единиц ВМС намерены закупить, не разглашается.