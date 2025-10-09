Войти
Flotprom

Индонезийские военные представили новейшую беспилотную мини-субмарину

503
0
0

Индонезийская государственная судостроительная компания PT Pal впервые представила публике свою безэкипажную подлодку KSOT (Kapal Selam Otonom) во время парада в честь 80-летия Национальных вооруженных сил, который состоялся в Джакарте.

Как уточняет Naval News со ссылкой на местные СМИ, KSOT оснащен искусственным интеллектом. Беспилотная субмарина способна находиться под водой до 72 часов, развивать максимальную скорость 20 узлов. Управление обеспечивается по радио- или спутниковой связи на расстоянии до 200 миль.

Испытания автономной мини-субмарины KSOT, Индонезия

PT Pal


PT Pal также заявила, что система связи и управления KSOT может интегрироваться с командными центрами на кораблях, военно-морских базах и штабах ВМС Индонезии. Утверждается, что вооружённый вариант подводной лодки способен нести несколько торпед Black Shark или противокорабельные ракеты SM40 Exocet.

Летом этого года портал Naval News сообщил, что KSOT разрабатывается в трех конфигурациях: для наблюдения и разведки, торпедный вариант и дрон-камикадзе.

Масса KSOT составляет 37,28 тонны, длина – 15 метров, ширина – 2,2 метра, осадка – 1,85 метра. Глубина погружения – до 350 метров.

Как отмечает Naval News, проект KSOT существенно отличается от первоначальной концепции, впервые представленной в 2022 году. Новый проект отличается более компактным и обтекаемым корпусом, а также мачтовой системой. Первоначальный проект 2022 года был значительно больше: длина – 25 метров, водоизмещение – от 228 до 262 тонн.

Эксперт Naval News Хай Саттон отметил: "Конструкцию KSOT характеризуют черты, присущие другим крупным подводным автономным аппаратам типа XLUUV. Она сочетает простую гидродинамику с практичными конструктивными решениями, включая традиционное крестообразное (в отличие от Х-образного) расположение руля. Надстройка, как у подводных лодок с экипажем, содержит большую складную мачту".

Также он напомнил, что Индонезия расположена на стратегическом пересечении морских маршрутов и располагает обширными внутренними морями, некоторые участки которых жизненно важны для международного судоходства. "Таким образом, это естественный очаг напряженности, который, вероятно, будет втянут в любой будущий крупный конфликт, независимо от того, захотят этого власти Индонезии или нет. Естественно, что местный флот будет играть важную роль в любых военных планах. Способность контролировать и ограничивать доступ к своим внутренним водам будет иметь ключевое значение", – добавил Саттон.

Информация о том, когда KSOT полноценно вступит в строй или сколько единиц ВМС намерены закупить, не разглашается.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк