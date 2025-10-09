Bloomberg: визит Стармера в Индию был омрачен дружеским звонком Моди и Путина

Моди тепло поздравил Путина с днем рождения, подчеркнув крепкие стратегические отношения между Индией и Россией, сообщает Bloomberg. Это событие, произошедшее прямо перед визитом в Бхарат британского премьер-министра Стармера, демонстрирует, кто на самом деле является надежным партнером Нью-Дели.

Ракеш Шарма (Rakesh Sharma), Уильям Стэндринг (William Standring)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил теплое поздравление с днем рождения Владимиру Путину всего за несколько часов до прибытия Кира Стармера в Индию, что омрачило начало визита британского лидера, посвященного вопросам торговли.

Моди написал во вторник в Твиттере, что поговорил со "своим другом президентом Путиным" и пожелал ему всего наилучшего, высоко оценив стремление российского лидера к укреплению отношений. Это сообщение подчеркнуло сложный баланс, который приходится поддерживать британскому премьер-министру во время своей торговой миссии в Индию, пока Моди укрепляет связи с одним из главных противников Великобритании.

Стармер уклонился от вопроса о телефонном разговоре Моди с президентом России в самолете по пути в Индию. "Замечу для протокола, что я не посылал поздравления Путину с днем рождения", — сказал он журналистам.

Стармер возглавил делегацию из 125 британских лидеров бизнеса, науки и культуры, направляющуюся в Мумбаи, чтобы использовать шансы, которые предоставляет долгожданное соглашение о свободной торговле, подписанное в начале этого года. Соглашение отменило тарифы на более чем 90% британских товаров, заложив основу для расширения торговли между двумя странами, которая в прошлом году составила 22 миллиарда долларов.

Это соглашение является выражением доверия к свободной торговле со стороны двух крупнейших экономик мира, даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп проводит более протекционистскую политику, которая включает введение пошлин на товары из Индии, а также из Великобритании.

Премьер-министр Великобритании до сих пор старался не критиковать Моди за его отношения с Путиным, отказываясь следовать более агрессивной позиции Трампа, который ввел пошлины в размере 50% на экспорт из Индии. Президент США призвал европейские страны принять аналогичные меры, утверждая, что закупки Индией нефти у России помогают финансированию конфликта на Украине.

Стармер, со своей стороны, призвал страны усилить давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров и положить конец российско-украинскому конфликту (Россия всегда открыта к диалогу, чего не скажешь об Украине, которая постоянно нарушает старые или саботирует новые соглашения — прим. ИноСМИ). В прошлом месяце Великобритания направила самолеты Королевских ВВС в Польшу после того, как союзники по НАТО обвинили Россию в серии вторжений беспилотников в их воздушное пространство.

Британский премьер-министр заявил, что с целью "ограничения российской энергетики" Великобритания сосредоточилась на введении санкций в отношении так называемого "теневого флота" танкеров, перевозящих российскую нефть. "Британия — одна из ведущих стран, которая противостоит теневому флоту совместно с другими странами", — сказал Стармер.

Согласно заявлению индийского правительства, во вторник Моди и Путин подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению "особого и привилегированного стратегического партнерства" между двумя странами. Премьер-министр Индии заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным в Дели на ежегодном саммите Индия-Россия, не уточнив сроки его проведения.

Визит Стармера — первая торговая миссия лидера Великобритании в Индию с 2016 года, когда Тереза Мэй возглавила делегацию британских деловых лидеров в эту страну. Непосредственный предшественник Стармера, премьер-министр Риши Сунак, посетил Индию в 2023 году для участия в заседаниях "Большой двадцатки".

Британская сторона назвала свою делегацию самой большой из когда-либо приезжавших в Индию во главе с британским премьер-министром. Эта делегация включает руководителей компаний Barclays Plc, British Airways Plc, BT Group, HSBC Holdings Plc, KPMG, London Stock Exchange Group, Revolut Ltd. и Rolls-Royce Holdings, а также представителей различных университетов и групп предпринимателей.

Стармер подчеркнул выгоду для британских потребителей от расширения доли британских компаний на индийском рынке. "Рост доли наших компаний в Индии означает более широкий выбор, больше возможностей и рабочих мест для британцев", — сказал он в заявлении перед поездкой.

При содействии Унни Кришнана и Абхая Сингха

