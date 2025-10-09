Войти
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией

Источник изображения: topwar.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал ратифицированный ранее Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией. Договор охватывает области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения и культуры. Кроме того, соглашение затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Выступая в эфире венесуэльского национального телевидения, Мадуро подчеркнул, что подписание документа было приурочено ко дню рождения президента России Владимира Путина.

В настоящее время Венесуэла фактически находится на пороге вооруженного конфликта с США. Вашингтон готовит почву для вторжения в Венесуэлу под предлогом «борьбы с наркотрафиком». Ситуация в регионе накаляется: США наращивают военное присутствие у границ республики.

Поскольку Венесуэла обладает крупнейшими разведанными запасами нефти, это делает ее ключевым игроком на мировом энергетическом рынке. Контроль над венесуэльской нефтью позволит США увеличить предложение на рынке, снизив цены и ослабив зависимость от российских энергоносителей. Предполагается, что это может серьезно ударить по нефтегазовым доходам России, что в условиях санкций и военных расходов окажет негативное влияние на ее экономику. Таким образом, Венесуэлу можно назвать одной из ключевых точек в глобальном геополитическом противостоянии.

№1
09.10.2025 14:23
Будем надеяться, что ПКР "Бал" уже там. В противном случае "Тамагавкам" на Руине будет одиноко. Природа всегда стремится к симметрии.
