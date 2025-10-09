Войти
Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на 2025-2035 годы

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 8 октября. Правительство Молдавии утвердило военную стратегию на период 2025-2035 гг., которая предполагает постепенное увеличение бюджета на оборону, численности военнослужащих и гражданских специалистов.

Кроме того, стратегия определяет технологическую модернизацию, а также приведение оборонной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 8 октября премьер-министр республики Дорин Речан.

"Военная стратегия принята единогласно... Мы продолжим развивать национальную армию, защищать нашу родину и вносить вклад в глобальный мир и безопасность", – сказал Д.Речан на заседании правительства.

В пояснительной записке к стратегии говорится, что она определяет 18 приоритетных направления для развития вооруженных сил. Правительство планирует постепенное увеличение оборонного бюджета до 1% ВВП, как это было запланировано в принятой в конце прошлого года стратегии обороны, параллельно с организационной и технологической модернизацией армии. Среди приоритетов – развитие систем воздушного наблюдения и ПВО, киберзащиты и радиоэлектронной борьбы, улучшение подготовки и логистической поддержки. Стратегия предусматривает приведение оборонной сферы Молдавии в соответствие со стандартами ЕС и участие республики в международных миссиях под эгидой ООН, ОБСЕ и ЕС. При этом подчеркивается, что развитие военных возможностей будет реализовано с соблюдением нейтралитета государства.

Как отмечает "РИА Новости", согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали регулярно проходить учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.

Страны
Великобритания
Германия
Молдавия
Румыния
США
ООН
NATO
Военные учения
Евросоюз
ОБСЕ
