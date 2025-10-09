Источник изображения: topwar.ru

В Молдавии опубликована новая версия документа, касающегося военной стратегии республики. В стране, где президентом является гражданка иностранного государства, а парламентские выборы проходят с немыслимыми нарушениями (вплоть до блокирования самой возможности проголосовать десяткам тысяч граждан), решили пойти на дополнительный виток эскалации в отношениях с Россией.

В новой военной доктрине Россия обозначается как «угроза безопасности Молдовы», а соответственно все силовые структуры президентом и правительством настраиваются на прямую конфронтацию с нашей страной.

В документе, который прописывает национальную стратегию в сфере обороны, говорится, что вырастет численность молдавской армии, а также объёмы военных расходов. Так, численность вооружённых сил будет увеличена примерно на 5% - до 10,5 тыс. кадровых военнослужащих. На военные нужды теперь планируется тратить ровно 1% ВВП (до принятия новой военной стратегии не дотягивало до 0,9%). Рост небольшой, но для страны, которая плотно сидит на западных кредитов и относится к числу беднейших в Европе, это ощутимо.

Также новая стратегия прописывает создавать условия для совершенствования вооружённых сил республики с последующей их интеграцией в единую систему безопасности Европейского союза.

Всё это официальный Кишинёв планируется реализовать в течение 10 лет.

Ранее эксперты высказывали мнение о том, что перед Кишинёвом западными спонсорами Майи Санду поставлена задача реализовать военный сценарий в Приднестровье. В Киеве обещали «помочь». И эта угроза для Приднестровья отнюдь не является надуманной.