Нидерланды профинансируют поставку ВС Украины 150 ДУМ THeMIS

ННА THeMIS
ННА THeMIS.
Источник изображения: © Mykhaylo Palinchak/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images

ЦАМТО, 8 октября. Эстонская компания Milrem Robotics 6 октября подтвердила, что поставит на Украину более 150 наземных дистанционно управляемых машин (ДУМ) THeMIS собственной разработки в рамках финансируемого Нидерландами пакета военной помощи.

Поставка осуществляется в контексте предпринимаемых европейскими странами усилий, направленных на повышение боевого потенциала ВС Украины с помощью передовых беспилотных технологий.

Проект, управление и финансирование которого осуществляется Министерством обороны Нидерландов, будет реализован в тесном сотрудничестве с компанией VDL Defentec, которая соберет значительную часть ДУМ на своем предприятии в Борне (Нидерланды).

О намерении поставить ВСУ ДУМ THeMIS впервые было заявлено в начале сентября, однако страна-донор не разглашалась. Она стала известна во время состоявшейся на заводе VDL в Борне при участии министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса официальной церемонии подписания соглашения.

В соответствии с условиями соглашения, Milrem Robotics Netherlands будет контролировать производство и поставки ДУМ совместно с VDL Defentec, которая создает специальную линию завершающей сборки THeMIS. Новая линия спроектирована с учетом возможности масштабирования производства и экспорта машин. Компания Milrem Robotics также выполнит обучение украинских операторов и технических специалистов для обеспечения эффективного применения и поддержки.

Как сообщал ЦАМТО, 3 сентября 2025 года Milrem Robotics объявила, что в сотрудничестве с неназванной страной-членом ЕС поставит Украине "рекордное" количество ДУМ THeMIS в рамках безвозмездной военной помощи.

Данные машины присоединятся к 15 ДУМ THeMIS, которые ранее были произведены для ВСУ на средства Германии. Как ранее заявил директор Milrem по промышленному сотрудничеству полковник (в отставке) Пол Клейтон, ДУМ THeMIS с 2022 года применяются на Украине, в основном, в качестве вспомогательной техники для доставки боеприпасов и инженерных работ.

П.Клейтон признал, что Вооруженные силы Российской Федерации сумели захватить одну из поставленных ДУМ, получившую повреждения в ходе боевых действий. Новая партия ДУМ THeMIS будет оснащена дополнительным бронированием и новыми радиостанциями. Кроме того, ранее поставленные на Украину машины будут модернизированы.

  В новости упоминаются
Страны
Германия
Нидерланды
Россия
Украина
Эстония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Евросоюз
