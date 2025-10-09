Войти
БПЛА CATS Warrior предлагается применять как «глаза» пилота Tejas ВВС Индии

Источник изображения: topwar.ru

Индийские ВВС ставят перед собой задачу по созданию истребителя, пилот которого мог бы получать больше информации о районе патрулирования (боя). Для этих целей предлагается использовать оснащённый сенсорами беспилотник CATS Warrior от HAL.

CATS в данном случае расшифровывается как Combat Air Teaming System - система боевого авиационного взаимодействия (в русскоязычном варианте – СБАВ).

Планируется, что такой беспилотник станет «дополнительными глазами» лётчика, управляющего истребителем Tejas.

HAL:

Расширяя осведомлённость пилота за пределы бортовых сенсоров самолёта, CATS Warrior обеспечивает более быстрое и точное принятие решений в условиях оспаривания воздушного пространства.

Авторы разработки говорят о том, что дрон планируется использовать в зонах активности ПВО противника, не подвергая риску лётчика в кабине Tejas. Соответственно, через аппаратуру БПЛА лётчик будет получать информацию в плане ситуационной осведомлённости «для нанесения оптимального удара по выбранной цели». Таким образом, планируется сократить боевые потери лётчиков ВВС Индии в случае вооружённого конфликта, а такие конфликты (с Пакистаном) с участием боевой авиации у Индии в последнее время случались.

Известно о том, что боевой радиус индийского БПЛА-помощника истребителя составляет около 350 км.

При этом отмечается, что беспилотник может использоваться и как «одноразовый» - для выполнения боевой задачи по нанесению удара в глубине зоны контроля противника. В этом случае предельным расстоянием для его полёта указывается 800 км. В этом случае CATS Warrior позиционируется как дрон-«камикадзе», который сам будет атаковать цель.

Индийская пресса:

Двухрежимность дрона предоставляет разработчикам миссий значительную гибкость, позволяя балансировать между сохранением активов и проецированием сил на большие расстояния. Командиры могут адаптировать стратегии развёртывания к уровням угроз, значимости цели и оперативности.

О том, что миссию явно придётся пересматривать в случае потери такого БПЛА (как помощника пилота Tejas), в Индии пока не говорят. Но сама по себе идея вполне рабочая.

