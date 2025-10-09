Войти
Петербургские разработчики представили новый многофункциональный БПЛА

БПЛА «Пегас»
БПЛА «Пегас».
Источник изображения: Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

В Петербурге представили новый многофункциональный БПЛА "Пегас"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Петербургские разработчики при поддержке Кулибин-клуба представили универсальный дрон "Пегас", который может быть разведчиком, бомбардировщиком, ретранслятором, а также ударным беспилотником-камикадзе, сообщила РИА Новости пресс-служба общественной организации "Народный фронт".

"Разработчики петербургского конструкторского бюро при поддержке Кулибин-клуба "Народного фронта" представили беспилотный летательный аппарат самолётного типа "Пегас", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что отдельным направлением работы конструкторского бюро является производство отечественных плат для беспилотников для обеспечения технологического суверенитета.

"Дрон самолетного типа "Пегас" – это универсальная платформа, которая может быть как разведчиком, так и бомбардировщиком, ретранслятором или ударным беспилотником-камикадзе. Он уже выпускается в мелкую серию. Он легкий, запускается с руки или катапульты, переносится в ящике, собирается за пять минут. Он может находиться в воздухе более 120 минут в зависимости от задач, висеть над позициями, наблюдать и передавать данные", – приводит пресс-служба общественной организации слова руководителя департамента проектов конструкторского бюро с позывным "Рача".

