Рябков призвал США трезво подойти к вопросу поставок Украине Tomahawk

Дальнобойная крылатая ракета Tomahawk
Дальнобойная крылатая ракета Tomahawk.
Появление таких систем, если до этого дойдет, не повлияет на решимость России добиться поставленных целей СВО, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Передача Украине крылатых ракет Tomahawk приведет к качественному изменению обстановки, но не повлияет на цели специальной военной операции. Москва призывает Вашингтон трезво и здраво подойти к вопросу соответствующих поставок Киеву, заявил в журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков: РФ не увязывает поставки Киеву Tomahawk и инициативу к США по ДСНВ

Как подчеркнул замминистра, появление таких систем, если до этого дойдет, будет означать "качественное изменение обстановки", но не повлияет на решимость России добиться поставленных целей СВО.

"Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принимаемого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению. Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации", - подчеркнул Рябков. 

