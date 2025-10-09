Войти
В "Сколково" появится кластер для реализации задач нацпроекта "Космос"

Инновационный центр Сколково
Инновационный центр Сколково.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Баканова, нацпроект содержит большое число мероприятий по развитию отрасли, где "можно и нужно" привлекать частные компании

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Кластер космических технологий появится в технополисе "Сколково", он поможет привлечь частные инновации и достичь некоторых целей, заложенных в национальный проект "Космос". Соответствующее соглашение подписали глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и председатель правления фонда "Сколково" Сергей Перов, сообщили в госкорпорации.

"Стороны договорились о создании кластера "Космических технологий" на базе "Сколково" для достижения ряда целей, заложенных в нацпроекте "Космос". Формирование такого центра позволит сформировать на базе "Сколково" пул частных инновационных компаний, которые будут работать в интересах развития отечественной космонавтики", - говорится в сообщении Роскосмоса.

По словам Баканова, утвержденный в 2025 году нацпроект "Космос" содержит большое число мероприятий по развитию отрасли, где "можно и нужно" привлекать частные компании. "Сколково" имеет уникальный опыт в этой работе, и Роскосмос рассчитывает, что вместе нам удастся добиться поставленных целей и сформировать крупный инновационный кластер. Он станет точкой притяжения для лучших команд, которые заинтересованы в том, чтобы их прорывные идеи получили практическое применение и способствовали укреплению позиций нашей страны в космосе", - привели его слова в пресс-службе.

Перов в свою очередь подчеркнул, что соглашение стало фундаментом нового этапа в сотрудничестве "Сколково" и Роскосмоса. "Вместе мы выстраиваем полноценную партнерскую цепочку: от идеи и стартапа в "Сколково" до внедрения разработок в рамках текущих и перспективных задач Роскосмоса. Это долгосрочная инвестиция в технологическое лидерство России", - сказал он, отметив, что этим шагом две стороны синхронизируют усилия государства и частных технологических компаний.

О нацпроекте "Космос"

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В состав нацпроекта вошли восемь федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие шесть лет. 

