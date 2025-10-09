Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили «БМП» на базе «Москвича»

490
0
+1
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Вооруженную «Громом» «БМП» на базе «Москвича» заметили в зоне СВО

Российские бойцы в зоне специальной военной операции (СВО) превратили советский «Москвич-2140» в импровизированную боевую машину. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На видео можно заметить седан в уже привычном для СВО исполнении — без задней части крыши и стекол. В корме импровизированного пикапа на базе гражданского автомобиля установили облегченную башню от боевой машины пехоты БМП-1.

Вооруженную 73-миллиметровым орудием 2А28 «Гром» машину можно использовать в качестве техники для огневой поддержки. «Гром» способен вести огонь кумулятивными и осколочно-фугасными снарядами. Прицельная дальность стрельбы составляет 1300 метров, а максимальная — 4400 метров.

В июле стало известно, что в зону СВО начали поставлять легкие транспортеры «Улан» на шасси внедорожника «Нива». Военкор Александр Харченко выразил надежду, что при достаточных поставках новых машин с поля боя исчезнут модифицированные для выполнения боевых задач «копейки» и «шестерки».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2A28
БМП-1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк