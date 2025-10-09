Postimees: 4 завода по производству мин и ракет построят на юго-западе Эстонии

ЦАМТО, 8 октября. Четыре компании по производству мин, ракет и взрывчатки построят свои заводы на территории технопарка на юго-западе Эстонии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Postimees со ссылкой на государственный центр оборонных инвестиций.

В апреле телерадиокомпания ERR сообщала, что Эстония начнет строительство технопарка близ деревни Эрмисту на юго-западе страны в этом году.

"На первом этапе четыре компании смогут разместить свои заводы в строящемся технопарке в Эрмисту, недалеко от Тыстамаа. Они будут производить мины, взрывчатку, зенитные ракеты малой дальности и компоненты боеприпасов", – пишет издание.

Отмечается, что государство предоставит компаниям участок в создаваемом парке сроком до 70 лет. Кроме того, в промышленном парке Эрмисту, вероятно, смогут разместиться еще два предприятия.

Как напоминает агентство, специальный советник Минобороны Эстонии по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп 4 апреля заявил, что ведомство выбрало для строительства парка участок площадью 204 га в Пярнуском уезде страны.