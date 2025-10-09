Войти
В зону СВО поставили дроны "Тор" с ИИ

Их модуль позволяет, обходя средства радиоэлектронной борьбы противника, в автономном режиме взлетать, получать задание и выполнять его без участия оператора

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первые 1,5 тыс. дронов мультироторного типа "Тор", в том числе на оптоволокне и с модулями искусственного интеллекта, поставлены российским подразделениям в зону СВО. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, Кулибин-клуб которого оказывает поддержку разработчикам.

"Искусственный интеллект - это наше взаимодействие с московским конструкторским бюро. Их модуль позволяет, обходя средства радиоэлектронной борьбы противника, в автономном режиме взлетать, получать задание и выполнять его без участия оператора. Возможны различные схемы управления: дрон может быть полностью автономен, может быть донаведен ИИ на цель, когда изначально оператор ставит точку [на цель]. Режим выбирает сам оператор. Дронов "Тор" различных модификаций безвозмездно было передано военным около полутора тысяч", - сказал руководитель департамента проектов петербургского конструкторского бюро с позывным Рача.

По его словам, дроны "Тор" прошли около десяти этапов улучшений, чтобы соответствовать актуальной ситуации в зоне боевых действий. На данный момент они имеют размерную линейку от 10 до 15 дюймов, а также модификации на оптоволокне и с модулями искусственного интеллекта.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

