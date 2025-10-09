В России рассказали об опыте уничтожения похожих на Tomahawk ракет

Марочко: ВС РФ имеют опыт уничтожения похожих на Tomahawk ракет

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС рассказал о том, что российские военные имеют опыт уничтожения похожих на Tomahawk ракет.

По его словам, Вооруженные силы страны (ВС РФ) сталкивались с запусками подобных боеприпасов в Сирии и в целом имеют практику их поражений. Кроме того, Вашингтон передает Киеву, скорее всего, первые модификации ракет, которые уже устарели.

«Так что если даже украинские боевики начнут применять "Томагавки", то эффективность данных боеприпасов будет крайне мала», — подчеркнул Марочко.

Он добавил, что начало применения таких ракет Украиной «перевернет страницу в конфликте», поскольку Tomahawk имеют высокую дальность полета и могут оснащаться различными компонентами, в том числе ядерными. Эксперт выразил уверенность, что России есть чем ответить на запуски со стороны Киева.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, как отреагирует Россия на возможный запуск ракет Tomahawk по ее территории. Он подчеркнул, что ответ не заставит себя ждать.