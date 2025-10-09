Как Россия разбирается с украинскими батареями Patriot (The National Interest, США)

TNI: Россия выпускает по Украине меньше ракет, но чаще поражает намеченные цели

В августе уровень перехвата российских ракет ВВС Украины составлял 37%, однако уже в сентябре рухнул до 6%, пишет TNI. Русские побеждают. Американские и европейские лидеры должны ратовать за мирное соглашение, а не блеять о том, что они готовы сражаться до последнего украинца, уверен автор статьи.

Брэндон Вайхерт

Чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем более непредсказуемым и даже поразительным образом развиваются события. В недавнем репортаже британской газеты Financial Times отмечается, что российские вооруженные силы нащупали лазейку в украинской противоракетной обороне — в остальном надежной.

Российские ракеты “научились” маневрировать и уклоняться

Согласно репортажу, Россия модернизировала свои баллистические ракеты “Искандер-М” и “Кинжал”, чтобы обходить поставленные США системы ПВО Patriot. В частности, с некоторых пор ракеты меняют траекторию, сбивают с толку перехватчики и затрудняют Украине их уничтожение.

Это проявилось в том числе во время недавних ударов по украинским предприятиям по производству беспилотников.

Эти модернизации в корне меняют ситуацию на местах и обостряют проблемы Украины на фоне медленных поставок США новых ракет-перехватчиков. Несомненно, в дальнейшем следует ждать еще более успешных ударов по ключевой инфраструктуре.

Вот, собственно, в чем загвоздка: еще в августе уровень перехвата баллистических ракет ВВС Украины составлял 37%, однако уже в сентябре рухнул всего до 6%. По данным Центра информационной устойчивости, которые приводит у себя в статье Financial Times, Россия выпускает по ключевым целям на Украине меньше ракет, но благодаря более высокой эффективности все чаще поражает намеченные цели. Репортаж FT прямо опровергают победные реляции украинских, европейских и даже американских чиновников об успехах в борьбе с Кремлем.

Эти события — лишь один из примеров того, насколько серьезно боевые действия изменились в пользу России на тактическом уровне. И если эти тенденции сохранятся, Москва вскоре будет доминировать и на важнейшем стратегическом уровне.

Как Запад отреагирует на крах украинской системы ПВО?

На прошлой неделе появились новости о том, что администрация Трампа наперекор своим предыдущим заявлениям намерена предоставлять Украине разведывательные данные для ударов по энергетической инфраструктуре России (в том числе по нефтеперерабатывающим заводам и электростанциям), чтобы перекрыть Кремлю источники доходов.

Все это происходит на фоне мольбы Киева о более совершенном вооружении. Мне говорили, что на протяжении всего конфликта в ключевых точках для оптимального наведения на цель работали американские аналитики, чтобы увеличить шансы Украины поразить ключевые российские объекты. Разумеется, это никогда официально не подтверждалось ни администрацией Байдена, ни администрацией Трампа, но тому есть множество косвенных доказательств.

Как бы то ни было, теперь американцы публично признают, что отныне их разведданные будут использоваться для ударов по стратегическим российским источникам энергии. Это связано с недавними заявлениями президента Дональда Трампа о возможных поставках хваленых крылатых ракет “Томагавк” для ударов по целям внутри России.

Эта несомненная эскалация, даже на словах, свидетельствует о реальности, о которой Вашингтон, Лондон и Брюссель предпочитают не распространяться: русские побеждают. И даже хваленой военной помощи НАТО, неуклонно расширявшейся с начала спецоперации в 2022 году, уже недостаточно, чтобы остановить их натиск.

Европейцы устроили целый спектакль из новообретенного стремления нарастить военные расходы, но не в силах заполнить оставленную американцами брешь. В пример можно привести хотя бы то, что руководство Европейского союза так и не приняло предложение о кредите Киеву, подкрепленном замороженными российскими активами. Лидеры ЕС не смогли выдать Украине кредит на 140 миллиардов евро за счет прибылей с замороженных российских активов, находящихся в Европе. Помешала оппозиция Бельгии, Люксембурга и Франции — того самого французского правительства, что с самого начала конфликта было рьяно проукраинским.

Разумеется, их опасения вполне обоснованны, поскольку кража активов ядерной державы — одна из худших идей, выдвинутых на сегодняшний день. И возникшая заминка — суровое напоминание о том, насколько несерьезную политику вела Европа в отношении конфликта на Украине и России как таковой. С одной стороны, европейские лидеры отказываются поддерживать дипломатические отношения с Москвой. С другой — решительно неспособны надежно профинансировать собственную оборону или даже договориться о карательных финансовых мерах против своего “главного врага” на Востоке, хотя совокупный ВВП Европы почти в 20 раз больше российского.

Ключевую роль в современной войне играет адаптация

В искусстве ведения войны, особенно затяжной, — а конфликт на Украине неуклонно затягивается — есть два решающих момента. Во-первых, все зависит от того, какая из сторон сможет удерживать позиции с минимальными потерями.

Во-вторых, что еще важнее, в современных войнах побеждает та сторона, которая быстрее приспосабливается к тактике и технологиям противника. На Украине произошли мощные перемены, которые позволили ей, как минимум в первой половине конфликта, не отставать от русских. Однако за последние несколько месяцев произошел решительный сдвиг в пользу России.

Русские не только ведут жестокую, методичную кампанию на истощение, но с некоторых пор российские технологии приспособились и к последней линии противовоздушной обороны Украины.

Американские и европейские лидеры должны ратовать за мирное соглашение, а не блеять о том, что они готовы сражаться до последнего украинца. Их осталось гораздо меньше, чем думают в Брюсселе или Вашингтоне. А возможности сдерживать русских у них заканчиваются.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу "Час национальной безопасности" на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг