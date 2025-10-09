Владимир Путин провел совещание с руководством Министерства обороны и Генерального штаба

ЦАМТО, 8 октября. В ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ президент России Владимир Путин 7 октября провел совещание с руководством Минобороны и Генштаба, командующими группировками войск в зоне СВО.

Ниже вступительное слово В.Путина и доклад В.Герасимова приведены в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Напомню, что совсем недавно, 30 сентября, мы отмечали день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Жители этих регионов подавляющим большинством проголосовали за свое будущее в составе России, и это подтверждает, что решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными.

В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за Вооруженными Силами Российской Федерации. В этом году нами освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории – 4900 – и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство. Прошу вас передать слова моей искренней благодарности всему личному составу за мужество и героизм, проявляемые ими ежедневно.

Также хочу отметить важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны в обеспечении успешных действий Российской армии. Предприятия "оборонки" обеспечивают в полном объеме потребность Вооруженных Сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружениях и военной технике. Наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска.

Противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам. Это ему не поможет. А наша задача – обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданской инфраструктуры, в том числе и энергетической.

Сегодня на совещании мы рассмотрим текущую обстановку в зоне специальной военной операции, заслушаем доклады командующих группировками войск о ходе выполнения стоящих перед вами задач, обсудим актуальные вопросы обеспечения войск и планы на ближайшую перспективу.

Давайте перейдем к докладам.

Прошу вас, Валерий Васильевич.

В.Герасимов: Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Войска Объединенной группировки продолжают вести активные боевые действия, наступают практически по всем направлениям. Противник основные усилия сосредоточил на стабилизации обстановки на кризисных участках фронта с целью замедления нашего наступления.

Группировка войск "Север" действует в приграничной полосе, продолжает решать задачи по созданию полосы безопасности на территории Харьковской и Сумской областей Украины, и ее подразделения также успешно продвигаются в южной части Волчанска.

Группировка "Запад" завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населенного пункта Ямполь, большая часть которого контролируется нашими войсками.

Войска Южной группировки, несмотря на упорное сопротивление противника, с боями продвигаются в городах Северск и Константиновка. Завершено уничтожение заблокированных формирований противника в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища.

Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки войск "Центр" – на красноармейском и днепропетровском направлениях. Украинское командование, пытаясь остановить наше наступление, перебросило на эти направления самые боеспособные подразделения с других участков, в том числе из состава стратегических резервов. Несмотря на это, преодолевая сопротивление противника, соединения и воинские части группировки "Центр" развивают наступление. Наши штурмовые отряды продвигаются в южных районах Красноармейска. Окружен населенный пункт севернее Красноармейска – это Родинское, ведется его зачистка от формирований ВСУ.

Группировка войск "Восток" продолжает наступать вглубь обороны противника в Днепропетровской и Запорожской областях. С 1 сентября на этом направлении под наш контроль перешло более 200 квадратных километров территории.

Войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье. Боевые действия сейчас идут за владение населенными пунктами Приморское и Степногорск. Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности.

Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части Объединенной группировки войск продолжат вести наступательные действия в соответствии с утвержденным замыслом. Более подробно текущую обстановку доложит командующий группировки войск.

Доклад закончен.

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Наша общая задача остается прежней – мы должны обеспечить безусловное достижение всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу – посмотрим, как мы движемся к этой цели.

Первый доклад – командующего группировкой войск "Север" генерал-полковника Евгения Никифорова. Пожалуйста.

<…>