Telegraph: Украина может получить КР Tomahawk без права на их применение

ЦАМТО, 8 октября. На возможные поставки Украине крылатых ракет Tomahawk могут уйти месяцы, причем даже в случае появления у ВСУ этих ракет американцы могут не разрешить Киеву их применение.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила британская газета Telegraph.

"Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву", – говорится в публикации.

Как отмечает издание, Вашингтон может передать Киеву данные ракеты без разрешения на их использование с целью повлиять на Москву в вопросе переговоров по Украине. Так или иначе, быстро передать эти ракеты ВСУ невозможно, констатирует газета.

Также отмечается, что последние заявления Трампа о перспективе передачи Киеву Tomahawk были сделаны в характерной для американского лидера "непрозрачной манере", а представитель Белого дома на запрос британского издания сообщил, что администрации нечего добавить к словам президента.

Как напоминает агентство, в понедельник американский лидер заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.

В Кремле в ответ на это указали, что такой шаг может стать серьезным витком эскалации.