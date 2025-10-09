Войти
ЦАМТО

Производственные линии по сборке БЛА запустят в Нидерландах в ближайшие месяцы

475
0
0
Рубен Брекелманс
Рубен Брекелманс.
Источник изображения: hotnews.ro

ЦАМТО, 8 октября. Первые производственные линии по сборке БЛА начнут работу в Нидерландах в ближайшие несколько месяцев, сообщил 7 октября министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

"На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждут еще большие темпы. Короче говоря, скорость и масштаб", – цитирует "РИА Новости" Р.Брекелманса.

По его словам, это обеспечит создание новых рабочих мест в провинции Лимбург на юге Нидерландов, где расположен завод, и станет огромным стимулом для безопасности и экономики страны.

В ведомстве также сообщили, что Нидерланды запустят в этом году конкурс для разработки систем по борьбе с дронами и планируют наладить собственное производство боеприпасов.

Как напоминает агентство, в июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тыс. дронов на сумму около 500 млн. евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк