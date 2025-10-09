Производственные линии по сборке БЛА запустят в Нидерландах в ближайшие месяцы

ЦАМТО, 8 октября. Первые производственные линии по сборке БЛА начнут работу в Нидерландах в ближайшие несколько месяцев, сообщил 7 октября министр обороны королевства Рубен Брекелманс.

"На заводе VDL мы наращиваем производство оборонной продукции в рекордные сроки. В течение нескольких месяцев будут запущены первые линии по производству дронов. Впереди нас ждут еще большие темпы. Короче говоря, скорость и масштаб", – цитирует "РИА Новости" Р.Брекелманса.

По его словам, это обеспечит создание новых рабочих мест в провинции Лимбург на юге Нидерландов, где расположен завод, и станет огромным стимулом для безопасности и экономики страны.

В ведомстве также сообщили, что Нидерланды запустят в этом году конкурс для разработки систем по борьбе с дронами и планируют наладить собственное производство боеприпасов.

Как напоминает агентство, в июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тыс. дронов на сумму около 500 млн. евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.