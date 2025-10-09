ВС РФ научились получать изображение с вражеского дрона

По словам старшего расчета радиоэлектронной разведки, пройти незамеченным мимо этой системы в Запорожской области не сможет ни один вражеский БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 октября. /ТАСС/. Расчеты российских систем радиоэлектронной разведки (РЭР) успешно применяют оборудование, которое позволяет им получать изображение, которое видит оператор вражеского дрона, залетевшего на территорию Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал старший расчета видеоперехвата РЭР 112 отдельного разведывательного батальона с позывным Аскольд.

"На этом экране, с помощью этой антенны и других типов антенн, установленных в дистанционном формате, мы видим глазами нашего противника. Устанавливаем точки, место, квадрат, передаем смежным подразделениям, либо же нашим быстрым ударным группам, и они потом едут и противодействуют либо сбитием, либо подавлением РЭБом (средства радиоэлектронной борьбы - ТАСС)", - рассказал ТАСС Аскольд.

Он отметил, что пройти незамеченным мимо системы РЭР в Запорожской области не сможет ни один вражеский беспилотник.