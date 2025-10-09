ВМС Нидерландов приняли на вооружение транспорт снабжения "Ден-Хелдер"

ЦАМТО, 8 октября. На ВМБ "Ден Хелдер" состоялась официальная церемония ввода в боевой состав ВМС Нидерландов универсального транспорта снабжения (Combat Support Ship – CSS) (A834) "Ден Хелдер".

Как сообщило 1 октября Минобороны Нидерландов, в ближайшее время основное внимание будет уделено обучению экипажа. Первоначально корабль направится в Карибское море для проведения испытаний в условиях жаркого климата. В боевых операциях "Ден Хелдер" планируется применять с 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, Организация по закупке продукции военного назначения Нидерландов (DMO) заключила с Damen Shipyards Group контракт на строительство нового универсального транспорта снабжения в феврале 2020 года. Бюджет проекта составляет 375 млн. евро.

Корабль спроектирован Damen Shipyards в сотрудничестве с DMO и ВМС Нидерландов. Проект основан на универсальном транспорте снабжения (A833) "Карел Дорман", ранее построенном Damen. Резка стали для нового судна началась в декабре 2020 года на предприятии Damen в Галаце (Румыния), киль был заложен в июне 2021 года, а спуск на воду состоялся в октябре 2022 года. В декабре 2024 года корабль прибыл во Флиссинген, где Damen Naval выполнила завершающие работы. Официальная церемония крещения корабля состоялась 22 февраля 2025 года, а в марте он был передан ВМС Нидерландов.

"Ден Хелдер" может использоваться для снабжения кораблей флота в море топливом, продовольствием, водой, боеприпасами и другими материальными средствами, противодействия незаконному обороту наркотиков, контроля за потоками беженцев, оказания помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и гуманитарной помощи. Расположенный на борту госпиталь позволяет оказывать медицинскую помощь.

Длина корабля составляет 179,5 м, ширина – 22 м, экипаж – 76 человек. Он оборудован четырьмя дизель-генераторами Wartsila 31. На борту могут разместиться до 80 пассажиров.

"Ден Хелдер" обеспечит транспортировку 7600 куб. м. дизельного топлива (в том числе для собственных нужд), 1000 куб. м. вертолетного топлива (в том числе для собственных нужд), 226 куб. м. питьевой воды и 434 т других грузов, включая боеприпасы. Помимо доставки топлива и боеприпасов, на борту корабля имеется пространство для размещения до двух вертолетов NH-90 (либо один NH-90 и два БЛА) и около 24 контейнеров.