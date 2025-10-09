Войти
«Выполнит задачи Су-34 с меньшим риском»: новый китайский беспилотник SS-UAV

523
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Китайская компания AVIC представила Jiutian SS-UAV – новый реактивный беспилотник массой 6 тонн, предназначенный для работы на больших расстояниях – поражения целей и перевозки тяжёлых грузов.

Пекин стремится создать дроны, способные выполнять ударные задачи на дальних дистанциях, которые раньше были прерогативой пилотируемых самолётов, таких как Су-34

- отмечается в западной прессе.

Согласно ранее представленной информации, размах крыла SS-UAV составляет 25 м, длина 16,35 м, полезная нагрузка 6000 кг, ресурс работы 12 часов, скорость до 700 км/ч, дальность действия до 7000 км, высота 15 тыс. м.

Демонстрировалась возможность снаряжения беспилотника ПКР KD-88/TL-17 и планирующими авиабомбами LS-6 массой 500 кг, а также электронно-оптической/инфракрасной станцией со спутниковой связью и подвесным контейнером, в котором могут быть размещены, к примеру, средства РЭБ.

Благодаря дальнобойным средствам поражения и высокой длительности полёта SS-UAV может выполнять многие задачи бомбардировщика Су-34 с меньшим риском, хотя ему не хватает скорости и живучести пилотируемых истребителей, необходимых для ведения воздушного боя

- говорится в издании Army Recognition.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Су-34
Компании
AVIC
Проекты
БПЛА
