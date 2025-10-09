Войти
Эксперт Степанов рассказал, что можно считать ответом РФ на Tomahawk у Киева

Флаги Кубы и России
Симметричной реакцией России может стать военное сотрудничество с Кубой, заявил эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ратификация Госдумой РФ соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой можно расценивать как своевременный ответ Москвы на угрозы Вашингтона по поставке в интересах киевского режима крылатых ракет Tomahawk. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk. Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова", - пояснил эксперт.

Он добавил, что для стабилизации баланса сил и выстраивания паритета поставка на Кубу современных видов вооружений, таких как оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", а также баллистический ракетный комплекс средней дальности "Орешник", была бы оправданным ответом на действия НАТО в целом. Подобные меры позволят создать эффективный инструмент сдерживания, способный достичь стратегически важных объектов на территории США, и сохранить баланс сил и паритет наступательных возможностей.

Документ, подписанный в марте 2025 года, создает правовую основу для совместных операций, обучения, обмена опытом и поставок военной техники, а также гарантирует российским военным и специалистам иммунитет от кубинской юрисдикции. Для Гаваны это соглашение является гарантией защиты суверенитета и доступа к передовым военным технологиям в условиях усиления американского давления в Карибском регионе. Возобновление полноформатного военного партнерства с Кубой сигнализирует о возвращении России в регион, который США традиционно считают зоной своего влияния. 

Страны
Куба
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Искандер
Проекты
NATO
