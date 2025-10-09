Высокоточный тактический гранатомет FN MTL-30.

Согласно заявлению компании FN America, армия США заключила с ней контракт на сумму 2 млн. долл. в рамках программы Prototype Project Opportunity Notice (PPON) на дальнейшую разработку системы Precision Grenadier — основного боевого оружия нового поколения и семейства боеприпасов, которые позволяют вести прицельный огонь и уничтожать цели с большей смертоносностью и точностью по сравнению с традиционными тактическими гранатомётами.

Сообщается, что 30-мм многоцелевой тактический гранатомёт (MTL-30™) был разработан в США и будет производиться компанией FN America на её заводе в Южной Каролине. По данным разработчика, речь идет о переносном полуавтоматическом гранатомёте средней скорострельности с плоской траекторией. Оружие позволяет военнослужащим поражать цели на больших дальностях с большей эффективностью, чем при использовании существующих технологий.

Тактический гранатомет FN MTL-30

После тщательных испытаний решение FN успешно прошло проверку на соответствие ключевым критериям Министерства обороны США, а также продемонстрировало желаемые характеристики. Кроме того, настоящая модель легко реализуется и поддерживается с точки зрения логистики благодаря современным технологиям производства, что обеспечивает экономическую эффективность программы.

Считается, что «после разработки и внедрения эта система вооружения может радикально изменить будущие стратегии ведения боевых действий. Она предоставит новые возможности на уровне отряда и улучшенные тактические опции, обеспечив военным более эффективную систему».

Тактический гранатомет FN MTL-30 является первым в этом семействе пусковых установок и боеприпасов. Оружие рассчитано на 30-мм гранаты со средней скоростью полёта и оснащёно отъёмным коробчатым магазином на 3 или 5 патронов. При длине всего 35 дюймов (889 мм) и высоте 8,5 дюймов (215 мм) оружие весит чуть больше 10 фунтов (4,5 кг).

Тактический гранатомет FN MTL-30

Затворная задержка, кнопка извлечения магазина и переключатель предохранителя расположены с обеих сторон. Имеется телескопический приклад в стиле M4 с модульным упором для щеки. Модульная рельсовая система имеет непрерывную верхнюю направляющую для установки систем визуального расширения и других устройств, а также боковые слоты M-LOK® с планкой Пикатинни стандарта MIL-STD.

Для солдата тактический гранатомет FN MTL-30 легче и удобнее в использовании, чем предыдущие модели. Благодаря актуальным отзывам солдат был создан прототип, который гораздо удобнее в использовании и имеет знакомые пользователям габариты благодаря элементам управления, рукоятке и прикладу в стиле M4.

Система оснащена пусковой установкой с мягкой стрельбой и низкой отдачей, что позволяет быстро поражать цели с высокой эффективностью, используя чрезвычайно управляемую систему. Кроме того, модульная система FN полностью обслуживается пользователем и имеет высокую степень совместимости с существующими компонентами.

Считается, что созданная система, намного легче, компактнее и маневреннее, чем предыдущие ручные гранатомёты. Это повысит эффективность солдат на поле боя, предоставив надёжное решение для поражения целей на дальности до 500 м или для борьбы с другими угрозами, такими как БПЛА.

Источник: fnamerica.com