Ни один не годен: проблемы с истребителями F-16 ВВС Болгарии

Источник изображения: topwar.ru

В 2019 году Болгария закупила у США за $1,25 млрд 8 истребителей F-16V Block 70/72 для замены МиГ-29. В 2022 году была заказана за $1,3 млрд вторая партия из 8 самолётов F-16V, чтобы в конечном итоге имелась возможность укомплектовать эскадрилью.

Первые 8 экземпляров должны быть переданы до конца 2025 года. Всего к настоящему времени в Болгарию прибыло 4 самолёта (по одному в апреле и в июне, и два на днях), однако ни один из них не заступил на службу.

Как пояснил министр обороны Атанас Запрянов, на первом переданном в апреле F-16 была обнаружена течь, в связи с чем пришлось несколько раз разбирать неисправную топливную систему. В итоге компания-подрядчик Lockheed Martin должна за собственный счёт, в рамках трёхлетней гарантии, поставить и установить соответствующие компоненты для замены.

Прежний глава военного ведомства Димитар Стоянов по-своему объяснил проблему, указав, что в рамках контракта в поставку не вошли запчасти, что не позволяет провести ремонт истребителя.

Ни один из четырёх переданных Болгарии F-16V до сих пор не был признан пригодным для выполнения задач по наблюдению за воздушным пространством страны

- отмечается в местной прессе.

В любом случае София должна получить ещё 4 самолёта к концу 2025 года. Начало поставок второй партии из 8 экземпляров ожидается в 2027 году.