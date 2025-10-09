Войти
Военное обозрение

Ни один не годен: проблемы с истребителями F-16 ВВС Болгарии

527
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

В 2019 году Болгария закупила у США за $1,25 млрд 8 истребителей F-16V Block 70/72 для замены МиГ-29. В 2022 году была заказана за $1,3 млрд вторая партия из 8 самолётов F-16V, чтобы в конечном итоге имелась возможность укомплектовать эскадрилью.

Первые 8 экземпляров должны быть переданы до конца 2025 года. Всего к настоящему времени в Болгарию прибыло 4 самолёта (по одному в апреле и в июне, и два на днях), однако ни один из них не заступил на службу.

Как пояснил министр обороны Атанас Запрянов, на первом переданном в апреле F-16 была обнаружена течь, в связи с чем пришлось несколько раз разбирать неисправную топливную систему. В итоге компания-подрядчик Lockheed Martin должна за собственный счёт, в рамках трёхлетней гарантии, поставить и установить соответствующие компоненты для замены.

Прежний глава военного ведомства Димитар Стоянов по-своему объяснил проблему, указав, что в рамках контракта в поставку не вошли запчасти, что не позволяет провести ремонт истребителя.

Ни один из четырёх переданных Болгарии F-16V до сих пор не был признан пригодным для выполнения задач по наблюдению за воздушным пространством страны

- отмечается в местной прессе.

В любом случае София должна получить ещё 4 самолёта к концу 2025 года. Начало поставок второй партии из 8 экземпляров ожидается в 2027 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
США
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.10 15:00
  • 10772
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.10 14:23
  • 1
Мадуро подписал ратифицированный ранее договор о партнёрстве с Россией
  • 09.10 12:10
  • 0
Литва под прицелом
  • 09.10 07:02
  • 0
Ответ на "В США заявили о «слабости» ПВО России перед дронами ВСУ. И предсказали, что изменят ракеты Tomahawk"
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк