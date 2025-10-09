Убийцей крылатых ракет "Томагавк" является 2С38 "Деривация-ПВО"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский 57-мм зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" предназначен для уничтожения различных воздушных целей, в том числе крылатых ракет, таких как американские "Томагавки". Также эти системы способны сбивать беспилотники различных типов, самолеты, вертолеты и различные образцы высокоточного оружия.

Судя по материалам, которые были обнародованы на оружейных выставках, максимальная дальность поражения достигает 6000 метров, а высота - 4500 метров.

Темп стрельбы составляет 120 выстрелов в минуту. Полный боекомплект - 148 выстрелов. Экипаж - три человека.

Боевой модуль - необитаемый, на нем смонтирован комбинированный разведывательно-прицельный комплекс. Он дает возможность в пассивном режиме обнаруживать и вести обстрел различных воздушных и наземных целей при стрельбе с места, в движении и на плаву.

Вес - 21,5 тонна. Максимальная скорость по шоссе - до 70 километров в час. Может преодолевать самостоятельно водные преграды. В качестве вспомогательного вооружения применяется 7,62-мм пулемет.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Роман Катков