"Кайсант": противодроновый ПЗРК могут испытать в зоне СВО до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Боевые испытания нового противодронового переносного зенитного ракетного комплекса (ППЗРК) ближнего действия "Гермес" могут начаться до конца текущего года. Об этом ТАСС сообщили на стенде НПО "Кайсант".

"Нет, [ППЗРК] в зоне СВО еще не тестировали. Сейчас идут внутренние испытания. Я думаю, в ближайшие пару месяцев, до конца года, уже начнутся боевые испытания", - сказал собеседник в рамках форума "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС".

В начале сентября официальный представитель НПО "Кайсант" сообщал ТАСС, что в России создали противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс ближнего действия для защиты низколетящих беспилотников и вертолетов. Впервые изделие показали на Всероссийском слете операторов боевых беспилотных систем "Дронница" в Великом Новгороде, проходившем с 6 по 7 сентября.

Всероссийский форум "Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем и коммерческая эксплуатация БАС" проходит в Санкт-Петербурге 7-9 октября. Участники обсуждают актуальные модели угроз для промышленных объектов и критической инфраструктуры, изменения нормативной базы и правового регулирования, источники финансирования, страхование и меры государственной поддержки в рамках нацпроекта "БАС". Также здесь презентуют передовые решения по обнаружению, подавлению и физическому перехвату дронов. 

