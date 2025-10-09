Войти
Главком ВМФ РФ: большинство командиров кораблей имеют опыт боевых действий

Главком ВМФ России Александр Моисеев
Источник изображения: © Лев Федосеев/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Абсолютное большинство командиров Военно-морского флота (ВМФ) имеют опыт ведения боевых действий и управления кораблями в ходе несения боевой службы. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев в связи с отмечаемым 8 октября Днем командира надводного, подводного и воздушного корабля.

"Абсолютное большинство командиров ВМФ имеют опыт ведения боевых действий, управления экипажами кораблей в ходе несения боевой службы в ближней и дальней морских зонах, в арктических широтах, опыт применения кораблей, подводных лодок воздушных судов в ходе стратегических, командно-штабных учений, испытаний новейших систем вооружений", - говорится в поздравительной телеграмме Моисеева, направленной на Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты и Каспийскую флотилию.

Поздравляя офицеров, адмирал Моисеев заявил, что в настоящее время командиры Военно-морского флота в едином строю с вверенными экипажами эффективно, героически выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Корабли действуют как в составе группировок сил флота, так и одиночно практически во всех районах Мирового океана.

"Сегодня надводными кораблями, атомными и дизель-электрическими подводными лодками, воздушными судами командуют современные офицеры, которых отличают высокая ответственность, глубочайший профессионализм, способность молниеносно принимать грамотные решения", - отметил главком ВМФ.

Моисеев подчеркнул, что "ежедневный кропотливый ратный труд командиров и их экипажей обеспечивает рост мощи и авторитета Военно-морского флота, что несомненно является гарантом надежной защиты национальных интересов России в Мировом океане".

День командира ВМФ России установлен в ознаменование успешных действий Русской эскадры и линейного корабля "Азов" по разгрому турецкого флота в Наваринском сражении 1827 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
КФ
