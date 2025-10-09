Сетевой бой: на фронте начали дистанционно прокладывать линии связи

Военным инженерам помогают наземные роботизированные кабелеукладчики

В зоне СВО начали дистанционно прокладывать линии связи. Эти работы проводят с помощью наземных роботизированных кабелеукладчиков с дистанционным управлением. Дрон со специальным плугом делает канаву и укладывает в нее кабель — такие линии связи лучше защищены от повреждений во время обстрелов. Эксперты отмечают, что задействование новой техники в самых горячих точках линии боевого соприкосновения позволяет сберечь жизни наших связистов.

Идет за плугом

Новый роботизированный кабелеукладчик — это дистанционно управляемая гусеничная платформа на электротяге. Она оснащена плугом, который во время движения роет канаву для проводов. Кабель раскручивается из катушки — она установлена на специальном прицепе. При этом машина может закреплять его скобами во время движения. Канава потом засыпается землей, благодаря специальному приспособлению. Кабелеукладчик управляется оператором дистанционно, рассказали источники «Известий» в Минобороны России.

Новая техника позволяет развернуть систему связи в самых горячих точках фронта, отметили собеседники издания.

По их словам, наземные кабелеукладчики часто действуют в паре с беспилотными летательными аппаратами, которые помогают операторам-связистам корректировать маршрут с учетом особенностей местности и текущей обстановки в районе проведения работ.

Для прокладки линии связи между позициями по воздуху, через минные поля и труднопроходимую местность всё чаще используются кабелеукладчики-БПЛА. Это FPV-дроны со специальной катушкой, на которую намотан бронированный оптоволоконный кабель. Во время полета дрона он разматывается, позволяя протянуть линию связи к передовыми отрядам наших войск или отдельным блиндажам.

Тихий и малозаметный

Высокое качество и надежность связи в районах боевых действий — одна из составляющих успеха проведения любой военной операции. Без нее нельзя ждать успеха ни в обороне, ни в наступлении, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— От связи полностью зависит вся координация боевых действий, как на стратегическом, так и на тактическом уровне. Потеря связи — потеря управления. Чем лучше качество связи, ее защита от помех и перехватов противника, тем выше шанс успешного выполнения поставленной боевой задачи, и тем, соответственно, меньше потери среди солдат, ведущих боевые действия, — отметил эксперт.

Оптоволоконные линии имеют несколько преимуществ над радиосвязью: ее практически невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также прослушать, не подключившись непосредственно к кабелю, отметил Юрий Лямин.

Новый роботизированный кабелеукладчик и БПЛА помогут нашим бойцам лишний раз не выходить из укрытий на простреливаемую территорию, сократив риски, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Дроны хорошо подходят для работы в зоне боевых действий, — считает он. — Кабелеукладчик малозаметен для противника, электрический двигатель позволяет передвигаться практически бесшумно, что очень важно на передовой. Его работу не услышишь за шумом артиллерийской канонады. В случае опасности такой дрон оператору легко спрятать в кустах, лесополосах или в развалинах, где он может затаиться, дожидаться благоприятного момента, а затем продолжить работу.

То, что кабель сразу укладывается в подготовленную канаву и затем засыпается, — большой плюс, отметил эксперт.

— Сама линия не видна, поэтому у противника не возникнет желания ее уничтожить, — отметил Александр Перенджиев. — Закопанный в землю провод гораздо труднее порвать — его не посечет случайными осколками. Бронированная оплетка самого оптоволоконного кабеля обеспечит дополнительную защиту от механических повреждений. Эти два компонента делают линии связи более надежными.

Дроны заменяют людей

В Российской армии появляются новые беспилотные платформы, которые решают множество задач в зоне проведения военной спецоперации. Кроме того, часть армейской техники была доработана. Исходя из данных, полученных в ходе боевых действий, начали разрабатываться и производиться принципиально новые системы, которыми можно управлять на расстоянии.

«Известия» писали, что в отряды противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) ВМФ РФ поступили беспилотные летательные аппараты. С их помощью можно обнаруживать и уничтожать диверсионные силы противника под водой и на берегу. На Тихоокеанском флоте уже провели учения по отработке тактики поиска противника.

Целую линейку дронов получили инженерные войска. В конечном итоге отечественные разработчики беспилотных систем хотят добиться того, чтобы их техника заменила на поле боя сапера с щупом. «Известия» рассказывали о новой электрической установке разминирования «Челнок». Она смонтирована на базе беспилотной вездеходной платформы на электротяге. Машина использует шины низкого давления, что часто позволяет проезжать по минному полю, на котором установлены мины с контактными взрывателями.

«Челнок» развивает скорость до 50 км/ч на суше. Смонтированная на платформе установка разминирования может забрасывать почти 1,4 т взрывчатки на расстояние до 440 м, проделывая проходы в минных полях.

Проходит испытания «Плющ» — дистанционно управляемый постановщик мин. Изначально его разработали как робота-камикадзе для транспортировки 100 кг полезной нагрузки в одну сторону. Но в итоге аппарат снабдили 12 направляющими для противопехотных мин. Он может пробраться в самые опасные места, провести минирование и вернуться обратно.

Богдан Степовой

Андрей Буевич