Боевиков ВСУ вооружают тем, что списали в Европе, это говорит об истощении запасов НАТО, считают эксперты

Среди вооружений, захваченных Южной группировкой войск на территории ДНР, корреспонденты «Известий» обнаружили несколько любопытных образцов, дающих представление о каналах поставок и качестве оснащения украинских подразделений. В руки российских военных попали три уникальные единицы стрелкового оружия, которые наглядно иллюстрируют подход западных кураторов к вооружению Киева: от раритетов спецназа до откровенного контрафакта. Военные эксперты считают, что это признак истощения мобилизационных запасов НАТО и попытка утилизировать складской неликвид за счет Киева.

Американский Colt M933

Первым привлек внимание короткий карабин на базе М4. Изделие с заметно более коротким стволом, чем у армейского варианта, и пластиковым цевьем внешне напоминало знаменитые автоматы спецназа 1970–1980-х годов. Однако на крышке ствольной коробки уже установлена современная планка Пикатинни, отсутствовавшая в те времена. Похожие карабины канадского производства используют спецподразделения многих европейских стран. Маркировка же на нижнем ресивере прямо указывала, что это американский Colt M4.

Дальнейшее изучение показало, что это модель Colt M933. В середине 1990-х ее предлагали американской армии, но широкого распространения она не получила. Оружие ограниченно использовали на рубеже веков в специальных подразделениях США, относительно массово — только в охране аэродромов ВВС. Среди иностранных клиентов в открытых источниках значатся лишь три государства: Израиль, Сербия и Афганистан. При этом в Израиле такое оружие применяется в другой комплектации.

Начиная со второй половины 2024 года большинство фотографий этого оружия, публикуемых украинской стороной, относится к подразделениям морской пехоты. Ранее их не оснащали подобными автоматами. Вероятно, с этим новым оружием они понесли серьезные потери в боях 2025 года на северо-западе ДНР.

Интересно, что автоматы М933 изначально созданы под установку коллиматорных прицелов, но на Украину их поставляли только с откидными целиками. Многие из захваченных образцов имеют именно такую исходную комплектацию. Снабжая и бросая в бой пополнение, ни командование, ни свежеиспеченные морские пехотинцы, ранее считавшиеся элитой ВСУ, не позаботились о таких «мелочах».

О происхождении автоматов есть несколько версий. Наиболее вероятная — закупка для Киева партии оружия, которую изначально готовили для Афганистана, но не успели поставить до смены правительства в Кабуле.

Немецкий Haenel Mk556

Второй необычный автомат сразу бросается в глаза блестящим, почти зеркальным покрытием. Это немецкий Haenel Mk556 — результат многолетних политических и судебных скандалов, сопровождавших тендер на поставку основного автомата бундесвера. После жалоб солдат на перегрев автомата G36 в бою и серии модернизаций начался конкурс на его замену. Жесткие технические требования и сопровождавшие процесс скандалы, дошедшие до парламента, привели к отказу от участия всех именитых производителей, кроме немецкого Heckler & Koch. Фактически считалось, что техзадание разработано под конкретный образец НК416.

Неожиданно официальным победителем конкурса стала компания Haenel с производством в Австрии и собственником из ОАЭ. Характерное «золотое» покрытие стало прямым следствием скандалов о перегреве оружия — это теплоотводящая и отражающая солнцезащита, предназначенная для работы в пустыне.

Первые автоматы уже начали поступать в немецкую армию, когда Haenel неожиданно проиграла суд по авторским правам компании Heckler & Koch. Результаты конкурса пересмотрели в пользу последнего оставшегося участника, а уже произведенные автоматы отправились на склады.

Вновь на публике «золотые» Haenel появились на фотографиях с подготовки украинского 73-го центра морских специальных операций в Германии. Обучение проводили инструкторы КСК — самого известного немецкого подразделения спецназа. Позднее аналогичные снимки с этими автоматами были сделаны и с участием украинских аэромобильных бригад. По официальной информации, правительство ФРГ передало Украине 5 тыс. автоматов этого типа из запасов, образовавшихся после неудачного принятия оружия на вооружение.

Турецкий пулемет

Третий интересный образец — турецкая нелицензионная копия бельгийского ручного пулемета FN Minimi. В отличие от турецких единых пулеметов, копирующих FN MAG (их и раньше находили среди трофеев, они поставлялись вместе с бронемашинами), этот — явно результат отдельной закупки.

Если оригинальные вариации FN Minimi зарекомендовали себя в целом хорошо, то турецкие копии, хотя и выглядят так же красиво, имеют серьезные проблемы с качеством и надежностью. Образец, который мы осматриваем, например, не имеет спускового крючка, который треснул и отломился.

Такое оружие, скорее, должно производить устрашающий эффект в полиции, чем использоваться в тяжелых окопных боях. Его закупали для бригад нацгвардии и многократно в 2024–2025 годах демонстрировали в сюжетах о «зачистках» тыловых городов от «пророссийских элементов». Однако в итоге в бои на Покровском направлении были введены и эти части, преимуществом которых была скорее верность идеологии, чем боевая эффективность.

В целом можно отметить, что разнообразие вооружений — от самых дешевых копий условно натовских стандартов до восточноевропейских реплик советского оружия — создает огромные проблемы для длительного снабжения. К концу четвертого года боев вооружать армию таким образом возможно только при условии, что всё это просто расходуется и списывается, по сути, как одноразовые гранаты, а не как полноценное оружие.

«Зоопарк вооружений» как кризис логистики

Военные эксперты сходятся во мнении, что анализ номенклатуры вооружений, поступающих в распоряжение ВСУ, позволяет говорить о формировании так называемого зоопарка вооружений, или сборной солянки. Применительно к стрелковому оружию наблюдается крайняя степень несистемности, оно собирается практически отовсюду, откуда только возможно.

— В любой полноценной регулярной армии одним из ключевых принципов выступает стандартизация вооружения. Как правило, это один-два основных типа стрелкового оружия, адаптированных для различных задач, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев. — Такая унификация критически важна для логистики: упрощается снабжение боеприпасами, запасными частями и ремонтными комплектами. А также для обучения и взаимодействия, так как сокращаются сроки подготовки личного состава и унифицируются навыки обращения с оружием.

Главное следствие такой разрозненности — значительное повышение стоимости обслуживания всего арсенала, считает эксперт. Каждому образцу, по сути, нужна своя уникальная логистическая цепочка: свои боеприпасы, специфические запчасти, отдельные инструкции и свои специалисты-оружейники. Это создает огромную нагрузку на ремонтные подразделения и тыловые службы, снижая общую оперативность и ремонтопригодность непосредственно в зоне боевых действий. В мирное время такой арсенал мог бы стать украшением военно-исторического музея, но в условиях интенсивного конфликта это серьезный вызов боеспособности.

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что появление у Вооруженных сил Украины (ВСУ) большого количества устаревшего стрелкового вооружения — включая образцы, не принятые на вооружение армиями НАТО или даже времен Второй мировой войны — является прямым свидетельством истощения мобилизационных запасов не только Украины, но и самих стран Европы.

— В обычных условиях склады хранят запасы, которые, хотя и не являются самым современным вооружением, всё еще пригодны к бою и предназначены для обеспечения войск в случае полномасштабной мобилизации, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». — Поставки такого оружия говорят о том, что страны Запада не способны обеспечить Киев современными комплексами и вынуждены прибегать к резервам прошлых десятилетий. Это своего рода кризис поставок нового вооружения.

По словам эксперта, появление таких образцов, как Haenel 556 (не принятая на вооружение бундесвером) или пулемет Minimi (возможно, снятый с вооружения), свидетельствует о поставках так называемого неликвида.

— Haenel — это пример военной продукции, которая могла быть выпущена благодаря лоббистским структурам, даже если армия-заказчик ее в итоге отвергла из-за неудовлетворительных характеристик. Это оружие сгодится для мобилизованных частей, когда нужно вооружить как можно больше людей, — объяснил Алексей Леонков. — Ситуация с Colt M933, которые изначально предназначались для Афганистана, демонстрирует стремление «утилизировать» законтрактованное, но невостребованное оружие. Вместо дорогостоящей ликвидации его поставляют Украине в виде военной помощи, что позволяет Западу, по сути, заработать на нем второй раз, осваивая выделенные под эту помощь бюджеты.

Подобные трофеи, будь то морально устаревшие винтовки или образцы, отвергнутые своими армиями, подтверждают, что Украина в значительной степени используется как площадка для распродажи и утилизации складских запасов Запада, от самого старого и до невостребованного неликвида, подытожил эксперт.

В британских лагерях закончились «Калашниковы»

О том, что в британских лагерях по подготовке новобранцев ВСУ закончились автоматы Калашникова, ранее писали «Известия». Их заменили израильские «Галилы», разработанные на основе еще советского АК.

Впервые вооруженные израильскими автоматами «Галил» (IWI Galil ACE) украинские рекруты засветились на фотографиях в британской газете The Times в конце мая этого года. В репортаже «На секретной британской базе, где украинцев готовят к шоку и кровавым испытаниям войны» рассказывалось о подготовке солдат ВСУ в рамках миссии Operation Interflex («Операция Интерфлекс») на одном из полигонов в Восточной Англии.

Материал иллюстрировали фотографии солдат ВСУ, которые отрабатывали передвижение на поле боя в небольших группах, эвакуацию раненых и другие тактические действия в условиях, близких к боевым, с израильскими автоматами «Галил».

