Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации

На фоне трансформации общей структуры международных отношений, заключающейся в переходе от однополярной модели англосаксонского доминирования к многополярному мировому балансу сил на основе равноправия, отчётливо видна деградация старой системы международной безопасности. Особенно ярко эти изменения проявляются в процессах, происходящих с её важнейшей составной частью – системой контроля над вооружениями. К нынешнему моменту среди мирового большинства практически признан факт обесценивания основных международных договоров и конвенций по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия.

Список наиболее важных международных соглашений в этой области довольно-таки велик, но некоторые документы в последнее время специалисты относят к наиболее «востребованным». Причём, именно потому, что когда-то они были приняты для контроля над наличием, или же сокращением и нераспространением наиболее опасных видов оружия, а сегодня по различным причинам прекратили или прекращают выполнять свои функции.

Например, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, от 5.03.1970 г.), участниками которого является 191 государство мира. Более полувека договор служил поддержанию международной безопасности. Важнейшим его достижением явилось то, что он не только ограничивал распространение ядерного оружия, но и обеспечивал государствам-участникам доступ к благам мирного атома. Но 22 июня этого года США нанесли удары по ряду ядерных объектов в Иране, вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику. Как отметили в российском МИД, действия Соединенных Штатов и Израиля явились прямым и опаснейшим посягательством на авторитет ДНЯО, в частности на гарантированное статьей 4 договора право Ирана на использование атомной энергии в мирных целях. Это, конечно же, не первый инцидент с участием США и их союзников, затрагивающий интересы государств-участников ДНЯО, но наиболее показательный.

В феврале 2026 года истекает срок действия Договора между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), подписанного в 2010 году. ДСНВ предусматривает, что имеющиеся у сторон суммарные количества средств СНВ через семь лет после вступления Договора в силу (т.е. к 5.02.2018 г.) и в дальнейшем не должны превышать согласованных суммарных количественных уровней. В феврале 2021 года действие ДСНВ продлили на пять лет, что по его статье 14 можно сделать только один раз. За полгода до истечения второго срока новый договор не согласовать, потому что он будет намного сложнее, чем текущий. Когда в 2021 году начались предварительные консультации по этому поводу, выявились серьёзные различия во взглядах США и России, что предполагало длительные переговоры. Но в 2022 году США прервали и этот диалог «из-за начала СВО на Украине».

Примечательно, что после подписания ДСНВ в 2010 году, сами Соединённые Штаты участвовали, как минимум, в шести вооружённых конфликтах, развязанных с их же помощью. Так, в 2011 году коалиция стран НАТО во главе с США без санкции ООН вторглась в Ливию, убила главу государства Муаммара Каддафи и погрузила страну в хаос. В 2014 году очередная коалиция «заинтересованных», опять же во главе с США, при активном участии Великобритании и Канады вмешалась во внутренние дела Сирии с целью свержения президента страны Башара Асада. А ещё были Иордания (2012), Уганда (2014), Йемен (2014) и Камерун (2015) – там тоже отметились США. Но никто не посчитал это основанием для расторжения двустороннего (!) договора, предмет соглашений которого не касается третьих сторон. Мало того, пару недель назад президент России Владимир Путин заявил, что страна готова соблюдать соглашения ДСНВ ещё, как минимум, год после завершения срока его действия. В ответ президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в воскресенье, 5 октября, назвал «хорошей идеей» это предложение от российского лидера.

Нередко вспоминают и Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО, 26. 03.1975 г.). В настоящее время её участниками являются 189 государств. США тоже ратифицировали Конвенцию, но в 2001 году отказались принимать протокол к ней, предусматривающий механизмы взаимного контроля, в результате чего реально проверить исполнение Вашингтоном КБТО с помощью международно-правовых средств не представляется возможным. А потом, в ходе СВО, были выявлены 36 биолабораторий США на Украине. Об этом недавно (30.08.2025) рассказывала журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. В частности, о вскрытых фактах реализации военно-биологических программ Пентагона на украинской территории, отдельные аспекты которых ранее предавались широкой огласке в ходе брифингов минобороны России.

Переходя к документам, регламентирующим европейскую безопасность, следует указать, что фундаментом здесь является комплекс мер укрепления доверия и безопасности (МДБ), разработанный в своё время ОБСЕ. Указанные меры направлены на уменьшение риска возникновения конфликтов, укрепление доверия между государствами – участниками ОБСЕ и содействие повышению открытости и транспарентности в области военного планирования и военной деятельности. Основными документами по МДБ являются Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД, от 30.11.2011г.), Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, от 19.11.1990 г.) и Договор по открытому небу (ДОН, от 24.03.1992 г.). Все вместе они представляют собой систему взаимосвязанных и подкрепляющих друг друга обязательств по контролю над вооружениями.

Касаясь ВД-2011, стоит отметить, что в течение его действия НАТО продолжало увеличивать своё военное присутствие вблизи российских и белорусских границ, повышая оперативность переброски сил на «Восточный фланг». При этом поступательно повышалась активность разведки, действий ВВС и ВМС США, а также их союзников в непосредственной близости от территории Союзного государства. А с началом СВО Запад фактически открыто начал противостояние с Россией. Сегодня западные государства передают киевскому режиму развединформацию и участвуют в планировании ударов по объектам на российской территории. Нарушаются практически все международные обязательства в области контроля над обычными вооружениями в Европе, что уже сказывается на безопасности самих европейцев.

Говоря о ДОВСЕ, необходимо напомнить, что в связи с прекращением существования Организации Варшавского договора и СССР, и целым рядом последовавших за этим событий, а также расширением НАТО, по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (19.11.1999 г.). Практически сразу же после подписания Соглашения страны НАТО под влиянием США приступили к затягиванию процесса введения этого документа в действие. Сложившаяся ситуация потребовала приостановления Россией выполнения ДОВСЕ в декабре 2007 г. В ноябре 2011 г. страны альянса объявили в Совместной консультативной группе (СКГ) – рабочем органе по ДОВСЕ – о приостановке представления российской стороне информации по Договору и приёма российских инспекций на своей территории, мотивируя это «необходимостью отреагировать на действия России». В ответ 11 марта 2015 года Россия приостановила своё участие и в работе СКГ (её интересы в этом органе осталась представлять делегация Беларуси). 7 ноября 2023 года Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ, мотивируя тем, что Договор себя изжил.

В свою очередь, ДОН зарекомендовал себя полезным инструментом укрепления доверия в военной сфере. Этот договор предоставляет право государствам-участникам совершать облёты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий. Тем не менее, с 2017 года в русле общей антироссийской политики Вашингтон стал ужесточать свои подходы. Так, с 1 января 2018 года США перестали предоставлять России ранее предусмотренные разрешения. А 22 ноября 2020 г. вообще вышли из ДОН, ссылаясь на «нарушения» Российской Федерацией Договора. Европейские участники ДОН выразили сожаление в связи с решением Вашингтона, и в совместном заявлении от 22.05.2020 года 11 западноевропейских стран подчеркнули, что Договор является «важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия в целях повышения прозрачности и безопасности в евро-атлантическом регионе». Усилия России и Беларуси по сохранению Договора не нашли отклика ни в Вашингтоне, ни в столицах стран-союзниц США. В дальнейшем, с учётом интересов национальной безопасности, президентом России так же было принято решение о выходе страны из группы государств-участников ДОН, которое вступило в силу 18 июня 2021 года. Беларусь при этом сохранила своё участие в договоре.

Как видим, мнение экспертов о девальвации основных международных договоров и конвенций по контролю над вооружениями отнюдь не беспочвенно. Причём весьма характерно, что инициаторами нарушений соглашений, как правило, выступали ястребы из США и их союзники. Некоторые горячие головы на Западе любят подчеркнуть при каждом удобном случае свою исключительность, приверженность миру, свободе и демократии. При этом не гнушаются под различными предлогами («защита мира, прав человека и демократии», «борьба с терроризмом», «предотвращение распространения оружия массового уничтожения») вторгнуться в суверенное государство, разрушить устоявшиеся там порядки, экономику, инфраструктуру и разграбить ресурсы.

Тенденция к нарушению ранее заключенных соглашений и договоров в области международной безопасности, сопровождающаяся игнорированием законных интересов других участников международных отношений, неумолимо ведёт к военному противостоянию от регионального до международного уровня. Тем более что применение военной силы сегодня по-прежнему остаётся одним из основных инструментов стран Запада для достижения целей. И, если 3-я Мировая война разразится, то это будет война не ради достижения каких-то политических и экономических целей, нет. Это будет война на уничтожение – всех и всего, с применением всего арсенала имеющегося в мире оружия, в том числе ядерного, химического, биологического и другого.

Разумеется, что тотального уничтожения, то есть, самоуничтожения цивилизации, не хочет никто. Следовательно, построение новой системы международной безопасности на основе многополярного мироустройства неизбежно.

Сегодня в мире растёт понимание необходимости коллективного противодействия деструктивной политике Запада. Всё больше и больше планетарное большинство убеждается в том, что путь к глобальному миру и разоружению лежит через восстановление доверия, через строгое следование принципу равной и неделимой безопасности для всех государств, через равноправный и взаимоуважительный диалог. При этом центрами силы, вокруг которых происходит консолидация независимых государств, в противовес «цивилизации, основанной на правилах», выступают Глобальный Юг, Китай, Россия и международные организации, членами которых они являются – ШОС, БРИКС, ОСЕАН, ОДКБ. Представители мирового большинства – те, кому не безразлично то, что происходит в мире, всё активнее координируют шаги по обеспечению суверенитета и защите национальных интересов.

Иными словами, процесс построения новой системы международной безопасности уже идёт. В этой связи «коллективному» Западу необходимо осознать и принять неизбежные изменения, которые исключают возврат к прежним временам – временам его доминирования. А значит, не стоит тратить силы и время на беспочвенные обвинения, но сделать своим приоритетом совместную конструктивную работу по построению справедливого и безопасного мира в его новых очертаниях – ради сохранения цивилизации.

Владимир Вуячич