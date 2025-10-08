Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Нам надо выжить

669
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Нарастающая напряженность на границе Союзного государства не может не сказаться на оснащении белорусской армии передовыми российскими вооружениями, в первую очередь ВТО, доказавшими свою эффективность по опыту боевых действий на Украине.

Конфликт на Украине стал проверкой для российского ВТО. Ракетные комплексы «Искандер-М», крылатые ракеты «Калибр» морского базирования и их авиационные аналоги, включая гиперзвуковые «Кинжалы», продемонстрировали способность наносить не перехватываемые удары по стратегически важным объектам противника на всю глубину его территории.

На этом фоне, в начале октября т.г. президент Беларуси Александр Лукашенко, своим указом, одобрил проект протокола о внесении изменений в «Договор о развитии военно-технического сотрудничества с Россией». ГВПК Беларуси будет наделен полномочиями на ведение переговоров и подписание финальных документов.

Для Беларуси наличие подобных систем является ключевым фактором стратегического сдерживания. ВС РБ уже получили на вооружение ОТРК «Искандер-М», что повысило их ударный потенциал. Логично предположить, что в рамках дальнейшего сотрудничества речь пойдет не только о возможном увеличении их числа, но и о поставках новых типов боеприпасов к ним, а также о глубокой интеграции в единую систему разведки и целеуказания Союзного государства.

Особое внимание будет уделено и средствам ПВО/ПРО. Российские ЗРК зарекомендовали себя как эффективные средства борьбы с широким спектром воздушных целей – от самолетов и крылатых ракет до БПЛА. Беларусь уже эксплуатирует системы «С-400» и «Тор-М2». Поставки новых партий, модернизированных с учетом опыта СВО, станут логичным продолжением сотрудничества, направленного на укрепление единой ПВО Союзного государства.

Приоритетным направлением поставок российского ВТО в Беларусь остается авиация пилотируемые и беспилотные системы. Планируются дальнейшие поставки многофункциональных истребителей Су-30СМ2, вертолетов Ми-35 и, в перспективе Су-35. Оснащение этих самолетов новейшими авиационными средствами поражения даст возможность успешно решать широкий спектр задач и обеспечить превосходство в воздухе. Приобретение российских разведывательных и ударных БПЛА, подтвердивших свою эффективность в реальных боевых условиях, кардинально расширит боевые возможности по ведению разведки, целеуказанию и нанесению высокоточных ударов.

Важным аспектом станет углубление промышленной кооперации. Белорусский ВПК обладает серьезными компетенциями в области оптики, электроники, колесных шасси и средств РЭБ. Предприятия ГВПК могут быть глубже интегрированы в производственные цепочки российских корпораций, занимаясь не только обслуживанием и ремонтом поставленной техники, но и производством отдельных узлов и компонентов для новейших систем ВТО. Это не только повысит технологический уровень белорусской «оборонки», но и укрепит технологический суверенитет Союзного государства в условиях санкционного давления.

Поэтому, подписание изменений в Договор призвано упростить и ускорить процедуры поставок ВВСТ и создать более гибкие финансовые механизмы, что позволит перейти к долгосрочному планированию поставок. Кроме того, является шагом в укреплении обороноспособности Беларуси и укреплением военно-технической интеграции между Минском и Москвой.

Как заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко: «Мир переделить хотят. Нам некуда деваться. Нам надо выжить».

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Украина
Продукция
Tор-М2
Искандер
Ми-35
С-400 Триумф
Су-30
Су-35
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Калибр КР
Тор ЗРК
