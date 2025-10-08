Ростех создал первый российский двигатель мощностью 32 МВт для транспортировки газа

Опытный образец впервые представлен на XIV Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех в рамках импортозамещения разработала новый индустриальный двигатель НК-36СТ-32. Это первая отечественная разработка мощностью 32 МВт для транспортировки газа по магистральным трубопроводам. Опытный образец двигателя впервые представлен на XIV Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

Новейший газотурбинный двигатель НК-36СТ-32 разработан и произведен на самарском предприятии «ОДК-Кузнецов». Он был создан на базе серийного двигателя НК-36СТ-25 мощностью 25 МВт с применением современных технологий и решений. Конструктивная преемственность с базовым двигателем НК-36СТ-25 позволит минимизировать затраты на модернизацию существующих компрессорных станций.

«Госкорпорация Ростех решает стратегическую задачу по обеспечению технологического суверенитета страны в самых наукоемких и высокотехнологичных отраслях. Среди них — модернизация инфраструктуры топливно-энергетического комплекса. Наша ОДК уже производит двигатель НК-36СТ мощностью 25 МВт, который успешно эксплуатируется на объектах ТЭК. Однако сегодня одними из наиболее востребованных агрегатов в газовой отрасли являются установки мощностью 32 МВт. Ранее в данном классе отечественных разработок не было. Создание нового двигателя позволит решить вопрос импортозамещения, что открывает новые возможности для развития газовой отрасли России», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Новая разработка имеет увеличенную мощность и высокий КПД — 38%. По этим характеристикам она превосходит все российские газотурбинные двигатели для транспортировки газа по магистральным газопроводам. Кроме того, новый двигатель имеет сниженный расход топлива на единицу мощности — не менее 6%, а также высокий назначенный ресурс — 120 000 часов. Важным преимуществом НК-36СТ-32 является экологичность: двигатель оснащен малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС). Ее применение обеспечивает соответствие нового двигателя всем экологическим стандартам.

«Объединенная двигателестроительная корпорация серийно производит широкую линейку продукции для топливно-энергетического комплекса России. Одними из самых востребованных являются индустриальные двигатели серии НК. Сейчас более 630 двигателей этой серии успешно эксплуатируются на объектах ТЭК. Опытный образец нового двигателя НК-36СТ-32 в сентябре 2025 года успешно прошел первый этап комплексных заводских испытаний. На них двигатель вышел на номинальную мощность 32 МВт и подтвердил заявленные технические характеристики», — отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

Уже сейчас конструкторы «ОДК-Кузнецов» разрабатывают модификацию НК-36СТ-32 для южных регионов России. Она будет способна работать в экстремальных условиях — при температуре более 40 градусов Цельсия и в высокогорье.

ОДК имеет все необходимые компетенции для сервисного обслуживания и ремонта индустриальных двигателей. Это гарантирует полное сервисное сопровождение оборудования и обеспечит его надежную работу на протяжении всего жизненного цикла газотурбинных двигателей. Комплексным поставщиком газотурбинных установок и агрегатов на базе двигателей НК-36СТ-32 является компания «ОДК Инжиниринг».

Новинку представят широкой публике на выставке «Газпром — территория технологического лидерства», которая пройдет в рамках XIV Петербургского международного газового форума в Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября. Петербургский международный газовый форум — ежегодное место встречи лидеров сферы нефти и газа для обсуждения актуальных вопросов отрасли и демонстрации прорывных решений. Программа форума включает более 110 мероприятий. Среди тем — геологоразведка, добыча и транспортировка газа, подземное хранение, переработка и сжижение, а также вопросы международного сотрудничества, устойчивого развития и цифровой трансформации отрасли.