General Motors разрабатывает пассажирский луноход Lunar Outpost LTV

Lunar Outpost LTV

Несмотря на общее сокращение бюджета на 24%, НАСА планирует добиться выделения еще $7 млрд на следующий год для продолжения работы над проектом «Артемида 5». Для этого его пришлось оперативно оптимизировать – еще до конца текущего года нужно выбрать один из трех перспективных проектов лунохода для будущих лунных колонистов. Компания GM представила концепт Lunar Outpost LTV, который базируется на существующих решениях для ее электромобилей, а потому сравнительно легко может быть воплощен в металле и пластике.

Луноход для миссии «Артемида 5» должен проработать на Луне порядка 10 лет и проехать не менее 30 тыс. км. Максимальная скорость ограничена 25 км/ч, фактическая не превысит 15 км/ч из-за сложного рельефа. Он регулярно будет переживать экстремальные перепады температур, вплоть до заморозки до -173 °C, поэтому нужно особая термоизоляция батарей и система саморазогрева. Также колонисты вряд ли смогут провести серьезный ремонт, а потому машина должна быть сверхнадежной и выносливой.

Lunar Outpost LTV

Инженеры GM взяли аккумуляторы с катодами из сплава NCMA (оксид никель-кобальт-марганец-алюминия) и интегрировали их в колеса лунохода для оптимизации центра масс. Такие же батареи стоят на электромобилях GMC Hummer EV и Chevrolet Equinox EV, но в данном случае используется сборка при помощи сверхточной лазерной сварки с последующей термографической диагностикой швов для проверки их качества. Батареи должны сохранять свои функции даже при отказе части ячеек. Шасси построено на базе технологии GMC e-4x4 — это доработанная версия того, что используется на Hummer EV. Специально для лунохода количество электромоторов увеличили до четырех, каждое колесо получило отдельный привод. Lunar Outpost LTV сможет двигаться боком и разворачиваться на месте. Здесь есть элементы управления для человека в скафандре, но по умолчанию луноход будет ездить под контролем ИИ или оператора с Земли, чтобы снизить нагрузку на колонистов.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
