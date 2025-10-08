Войти
Перспективный БПЛА CA-1 Europa сможет заменить европейские истребители с пилотами-людьми

CA-1 Europa

Беспилотные летательные аппараты начинают занимать все более заметную долю в ВВС европейских государств. Недалек тот день, когда они смогут заменить пилотируемые истребители, штурмовики, разведчики и другие типы самолетов, а благодаря искусственному интеллекту со временем превратятся из «верных ведомых» в полностью самостоятельные боевые единицы.

Grob Aircraft — дочерняя компания немецкого оборонного концерна Helsing -представила многоцелевой БПЛА CA-1 Europa, который должен совершить свой первый полет в 2027 году. По замыслу разработчиков, его будут использовать в крупномасштабных конфликтах с возможными большими потерями самолетов, что потребует быстрого их восполнения.

CA-1 Europa

Внешне CA-1 Europa напоминает перспективный австралийский Boeing MQ-28 Ghost Bat. Длина нового беспилотника — 11 м, размах крыльев — 10 м. Остальные характеристики пока неизвестны. По всей видимости, он будет летать на высоких дозвуковых скоростях. Судя по опубликованному изображению, планер CA-1 сделан с акцентом на малозаметность, а полезная нагрузка будет размещаться во внутренних отсеках. Особое внимание уделено системе искусственного интеллекта Centaur, которая будет способна действовать на уровне профессионального пилота. Ее дополнят системы РЭБ и платформа Symphony AI для координации действий с аналогичными наземными, морскими и воздушными платформами. В Helsing поясняют, что разработка CA-1 Europa еще не завершена. Первый полет запланирован на 2027-й, а введение в эксплуатацию — на 2029 год.

Александр Агеев

