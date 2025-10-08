Войти
Польша решила удвоить производство ракет для ПЗРК Piorun

Источник изображения: topwar.ru

Власти Польши объявили о намерении в течение четырех лет увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год, сообщает издание Rzeczpospolita.

Польская группа вооружений PGZ намерена удвоить годовой объем выпуска ракет для переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun, передает РИА "Новости". Сейчас ежегодно производится около 1,3 тыс. ракет, а за четыре года планируют достичь производства порядка 2,6 тыс. единиц.

По информации газеты Rzeczpospolita, экспорт ПЗРК Piorun и боеприпасов к ним активно развивается, интерес зарубежных покупателей остается высоким. Издание особо отмечает: "Недостатка в желающих их купить нет, это один из немногих экспортных хитов польской оружейной промышленности".

Среди покупателей Piorun названы армии Норвегии, Эстонии, Латвии, Молдавии, США, Швеции, а также Польша, которая заказала 3500 ракет и 600 пусковых установок. ПЗРК активно поставляются на Украину.

Комплекс Piorun представляет собой глубокую модернизацию комплекса Grom, созданного на основе советского ПЗРК "Игла".

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр обороны Польши Блащак предсказал банкротство Минобороны страны. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Молдавия
Норвегия
Польша
США
Украина
Швеция
Эстония
Продукция
Grom ПЗРК
ORKAN
