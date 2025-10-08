Войти
Известия.ru

Путин указал на опережающие темпы разработки новейших средств вооружения в РФ

776
0
+1
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска. Об этом 7 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Предприятие оборонки обеспечивает в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и поставка в войска», — сказал Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

По словам Путина, противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, «стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи», пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам.

«Наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданского инфраструктуры, в том числе и энергетической», — дополнил президент.

Путин 30 августа увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов за прорывные разработки в области вооружений. Согласно изменениям, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, исполняющих государственный оборонный заказ, увеличится до 650 в год, а для специалистов и молодых работников (до 35 лет включительно) — до 1950 в год.

20 июня Путин заявил, что в России необходимо добиваться сопряжения Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с гражданским сектором промышленности. Глава государства уточнил, что в современном мире всё меньше наблюдается разделение между ОПК и гражданскими отраслями экономики. Президент подчеркнул, что нужно уходить от делений компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские. Также он указал на необходимость оперативно внедрять в оборонную сферу гражданские инновации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации