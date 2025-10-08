Путин указал на опережающие темпы разработки новейших средств вооружения в РФ

Военно-промышленный комплекс (ВПК) России опережающими темпами ведет разработку новейших средств вооруженной борьбы и их поставку в войска. Об этом 7 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Предприятие оборонки обеспечивает в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и поставка в войска», — сказал Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

По словам Путина, противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. И на этом фоне киевский режим, «стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи», пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам.

«Наша задача — обеспечить безопасность граждан России, безопасность стратегических объектов и объектов гражданского инфраструктуры, в том числе и энергетической», — дополнил президент.

Путин 30 августа увеличил количество стипендий для молодых ученых и конструкторов за прорывные разработки в области вооружений. Согласно изменениям, количество стипендий для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций, исполняющих государственный оборонный заказ, увеличится до 650 в год, а для специалистов и молодых работников (до 35 лет включительно) — до 1950 в год.

20 июня Путин заявил, что в России необходимо добиваться сопряжения Оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с гражданским сектором промышленности. Глава государства уточнил, что в современном мире всё меньше наблюдается разделение между ОПК и гражданскими отраслями экономики. Президент подчеркнул, что нужно уходить от делений компаний на чисто оборонно-промышленные и гражданские. Также он указал на необходимость оперативно внедрять в оборонную сферу гражданские инновации.