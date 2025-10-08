Войти
Известия.ru

Герасимов в Петербурге доложил Путину об обстановке в зоне СВО

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел совещание, в ходе которого начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также командующие группировками войск доложили ему об оперативной обстановке на фронтах. Об этом 7 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В течение дня, так же в Санкт-Петербурге, президент провел совещание, в ходе которого начальник генерального штаба [Валерий] Герасимов, а также командующие группировками войск, доложили верховному главнокомандующему в деталях об оперативной обстановке на фронтах», — сказал он, слова приводит ТАСС.

Песков добавил, что по возвращении из Петербурга в Москву Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза России. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента Сергей Иванов.

Ранее в этот день с днем рождения Путина поздравил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Он отметил личное внимание и огромный вклад Путина в развитие стратегических и дружественных отношений двух государств. Кроме того, российского лидера поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, патриарх Кирилл, лидер КНДР Ким Чен Ын, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

