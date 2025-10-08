Войти
Известия.ru

Путин назвал начало СВО правильным и своевременным решением

592
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Начало специальной военной операции (СВО) — это правильное и своевременное решение. Об этом 7 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Путин.

Он также уточнил, что в этом году Вооруженными силами (ВС) России освобождено почти 5 тыс. кв. км территории. По словам российского лидера, решающая роль в этом, «безусловно, принадлежит российским солдатам и офицерам».

«Общая задача остается прежней. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижения всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу», — заключил Путин.

В этот же день ВС РФ освободили населенные пункты Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области. Кроме того, Российская армия нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии около населенных пунктов Полтавка, Новогригоровка, Черновое и Успеновка.

Накануне российские военннослужащие освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Он был освобожден в результате действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север». Украинские боевики на этом направлении потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации