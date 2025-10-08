Путин назвал начало СВО правильным и своевременным решением

Начало специальной военной операции (СВО) — это правильное и своевременное решение. Об этом 7 октября заявил президент России Владимир Путин.

«Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными. В настоящее время стратегическая инициатива полностью остается за вооруженными силами Российской Федерации», — сказал Путин.

Он также уточнил, что в этом году Вооруженными силами (ВС) России освобождено почти 5 тыс. кв. км территории. По словам российского лидера, решающая роль в этом, «безусловно, принадлежит российским солдатам и офицерам».

«Общая задача остается прежней. Мы должны обеспечить безусловное выполнение всех целей, достижения всех целей, которые стоят перед войсками в ходе специальной военной операции. Давайте начнем эту работу», — заключил Путин.

В этот же день ВС РФ освободили населенные пункты Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области. Кроме того, Российская армия нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии около населенных пунктов Полтавка, Новогригоровка, Черновое и Успеновка.

Накануне российские военннослужащие освободили населенный пункт Отрадное в Харьковской области. Он был освобожден в результате действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север». Украинские боевики на этом направлении потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.