Путин: ОПК обеспечивает фронт всем необходимым

Оборонно-промышленный комплекс РФ опережающими темпами разрабатывает новейшие вооружения, отметил президент России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Оборонно-промышленный комплекс РФ обеспечивает в полном объеме потребность вооруженных сил и опережающими темпами разрабатывает новейшие вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и Генштаба.

"Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска", - сказал Путин.