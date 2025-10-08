Войти
«Когда реки по плечу»: новый танк Cheonma-3 КНДР

Источник изображения: topwar.ru

На полях прошедшей на днях в КНДР выставки была представлена усовершенствованная версия танка Cheonma-2, получившая официальное обозначение Cheonma-3. Как заметили западные обозреватели, машина получила оборудование, позволяющее преодолевать водные преграды без наведения переправ.

Это даст танковым войскам возможность самостоятельно форсировать реки и значительно увеличит их манёвренность. На наличие комплекта ОПВТ (оборудования для подводного вождения танков) указывает металлический кожух цилиндрической формы, расположенный в кормовой части башни. Аналогичные комплексы имеют южнокорейские танки K2 Black Panther, также получившие оснащение по принципу «когда реки по плечу».

Источник изображения: topwar.ru

K2 Black Panther с ОПВТ

Большинство изменений в Cheonma-3 коснулось башни, состава брони и бортовых систем. Обновлённая башня оснащена усиленными блоками композитной брони, дополнительной ДЗ на боковых панелях и набором пусковых установок КАЗ, расположенных по углам башни и на краях крыши, обеспечивая защиту от приближающихся угроз на 360°. Башня стала более угловатой формы, что позволило увеличить внутренний объём и разместить новые оптические системы.

Панорамный прицел командира перенесён в заднюю часть башни, передний гранатомёт заменён на дистанционно управляемый боевой модуль, корпус для размещения оптики наводчика переработан. Считается, что основным вооружением является 125-мм гладкоствольная пушка серии 2А46, хотя в некоторых источниках по-прежнему упоминается 115-мм орудие с удлинённым стволом. Вспомогательное вооружение включает в себя АГС-17, 7,62-мм ПКТ и две ПТУР Bulsae на правой стороне башни.

Источник изображения: topwar.ru

Cheonma-3

В качестве силовой установки, вероятно, используется дизельный двигатель В-55 или В-12 мощностью от 750 до 1300 л. с. Учитывая торсионную подвеску и семь опорных катков с каждой стороны, общая масса оценивается в 50-55 т.

Более ранняя модель Cheonma-2, на основе которой была создана Cheonma-3, впервые была представлена публике на параде в октябре 2020 года. Она отличалась от предыдущих северокорейских модификаций, основанных на советских Т-62, более длинным шасси, модернизированной башней с композитной бронёй и установкой ПТРК. В ходе показов в последующие годы машина постепенно совершенствовалась. Итогом этого улучшения стало появление самостоятельной версии Cheonma-3.

Общее количество танков, состоящих на вооружении КНДР, оценивается в диапазоне от 3500 до 5000 единиц. Большинство из них – это различные модификации Т-55, Т-62 и Type 59, а также модернизированные машины, такие как Chonma-ho, Pokpung-ho, Songun-915 и Cheonma-2.

