Войти
Военное обозрение

Келлог призвал Запад не опасаться «красных линий» России

623
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог напомнил Западу, что Москва ранее уже неоднократно проводила определенные «красные линии», однако после их явного пересечения Украиной и стоящим за ней Западом еще ни разу не последовало каких-то решительных действий. Келлог отметил, что вышеозначенные «линии» каждый раз сдвигались.

Келлог:

Я думаю, всё зависит от расчётов Путина и руководства. По сути, это вопрос уровня боли, который он готов принять.

По мнению спецпредставителя Трампа, «красные линии» довольно эфемерны и существуют только в воображении представителей правительства России. Исходя из этого, Келлог делает вывод, что, пока НАТО последовательно продолжает начатое, невзирая ни на какие «красные линии», проблемы не у Запада, а у России, которая вынуждена решать, как отреагировать на очередное пересечение этих самых «линий».

Между тем, Трамп все чаще заявляет о своем намерении поставить Украине крылатые ракеты «Томагавк». Несмотря на то, что, по словам не отличающегося последовательностью американского президента, соответствующее решение «принято, но не окончательно», угроза от «Томагавков» более чем реальна. В случае если ВСУ действительно получат ракеты дальностью свыше 1600 километров, в зоне поражения может оказаться вся европейская часть России. Решение о передаче ВСУ «Томагавков», даже если речь пойдёт об ограниченной партии, означает резкое обострение и пересечение абсолютно всех заявленных «красных линий», которые Запад не воспринимает всерьез.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации