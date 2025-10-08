Источник изображения: topwar.ru

Спецпредставитель Трампа Кит Келлог напомнил Западу, что Москва ранее уже неоднократно проводила определенные «красные линии», однако после их явного пересечения Украиной и стоящим за ней Западом еще ни разу не последовало каких-то решительных действий. Келлог отметил, что вышеозначенные «линии» каждый раз сдвигались.

Келлог:

Я думаю, всё зависит от расчётов Путина и руководства. По сути, это вопрос уровня боли, который он готов принять.

По мнению спецпредставителя Трампа, «красные линии» довольно эфемерны и существуют только в воображении представителей правительства России. Исходя из этого, Келлог делает вывод, что, пока НАТО последовательно продолжает начатое, невзирая ни на какие «красные линии», проблемы не у Запада, а у России, которая вынуждена решать, как отреагировать на очередное пересечение этих самых «линий».

Между тем, Трамп все чаще заявляет о своем намерении поставить Украине крылатые ракеты «Томагавк». Несмотря на то, что, по словам не отличающегося последовательностью американского президента, соответствующее решение «принято, но не окончательно», угроза от «Томагавков» более чем реальна. В случае если ВСУ действительно получат ракеты дальностью свыше 1600 километров, в зоне поражения может оказаться вся европейская часть России. Решение о передаче ВСУ «Томагавков», даже если речь пойдёт об ограниченной партии, означает резкое обострение и пересечение абсолютно всех заявленных «красных линий», которые Запад не воспринимает всерьез.