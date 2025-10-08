Войти
ТАСС

Эксперт Костинов назвал прорывными биотехнологические разработки РФ в космосе

597
0
0
Мыши на борту «БИОН-М2» находятся вот в таких вот искусственных гнездах
Мыши на борту «БИОН-М2» находятся вот в таких вот искусственных гнездах.
Источник изображения: «Роскосмос»

В России есть проблема недооценки маркетинга космических исследований, отметили участники международного форума "Биопром"

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 октября. /ТАСС/. Биотехнологические исследования в космосе, проводимые частными российскими компаниями, являются прорывными. Об этом ТАСС заявил на площадке международного форума "Биопром" старший аналитик ассоциации "ТП Биотех2030" Антон Костинов.

В ходе сессии "Биотехнологическая Одиссея", организованной ТАСС, Костинов озвучил данные проведенного аналитического исследования, согласно которому глобальный объем венчурных сделок в этой сфере в 2024 году составил $72,6 млн, были проведены 22 сделки. Основными направлениями на данном рынке являются: системы производства космического питания, космические данные и аналитические сервисы для сельского хозяйства, биопроизводство на орбите, утилизация отходов и вторичных ресурсов. Аналитики отмечают рост в секторе производства продуктов питания.

"Доля Россия крайне низка - единственный, кто у нас есть - 3D Bioprinting Solutions. Но, как раз таки те вещи, которые делаются, прорывные для всего мира, то есть доля низка, но важность крайне высока. К сожалению, у нас нет программ поддержки биотехнологических исследований в космосе", - сказал Костинов.

Комментируя ситуацию на мировом рынке, он пояснил что, например, NASA ежегодно закладывает на поддержание международной космической станции порядка $3-4 млрд, при этом планировалось, что к 2025 году они смогут полностью покрыть расходы за счет доходов с коммерческих исследований в космосе.

Участники сессии также отметили, что в России есть проблема недооценки маркетинга космических исследований.

"Сильные стороны России: это глубокое научное наследие: советские ученые были пионерами в создании замкнутых систем жизнеобеспечения; уникальный длительный опыт работы в космосе - Россия является лидером - суммарная работа наших космонавтов более 3 тыс. дней; прорывные частные инициативы. Есть проблема коммерциализации - фундаментальные научные результаты мы часто не доводим до коммерческого продукта. Нужно создание эффективных механизмов трансфера этих технологий в нашу реальную жизнь, в нашу экономику", - резюмировал командир отряда космонавтов, заместитель начальника, НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

О форуме

Организованная ТАСС сессия "Биотехнологическая Одиссея" была посвящена космическим биотехнологиям. Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.10 19:18
  • 10766
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 08.10 18:09
  • 0
Комментарий к ""Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?"
  • 08.10 16:04
  • 1
"Ядерный взрыв будет хорошо виден в Одессе". Чем Россия ответит на поставки Tomahawk?
  • 08.10 12:42
  • 1529
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 11:37
  • 1
Трамп заявил, что принял решение по ракетам Tomahawk и Украине
  • 08.10 05:09
  • 0
Комментарий к "Названа неочевидная опасность «Томагавков»"
  • 08.10 05:06
  • 3
Украина вряд ли получит ракеты Tomahawk из-за опасности конфликта РФ и США
  • 08.10 04:32
  • 3
В тему "обнуления Томагавков" и прочих БПЛА
  • 08.10 04:22
  • 1
Комментарий к "Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации"
  • 08.10 03:26
  • 0
Ответ на "Диванные вояки и дипломаты-пустозвоны хотят войны (American Thinker, США)"
  • 07.10 20:04
  • 7
Для защиты заводов по переработке нефти развернули передвижные группы ПВО
  • 07.10 17:59
  • 4
Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата", возможно, даже нужнее чем танк
  • 07.10 17:59
  • 0
Комментарий к "В честь Дня Cухопутных войск российская армия получила новую бронетехнику (The National Interest, США)"
  • 07.10 17:35
  • 27
Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов
  • 07.10 14:29
  • 0
Новая система международной безопасности – ради сохранения цивилизации