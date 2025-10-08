Смена тактики: на Украине отмечают рост эффективности ударов ВС РФ по энергетике

Источник изображения: topwar.ru

На Украине отмечают, что удары российской армии по украинским объектам энергетики стали эффективнее, поскольку ВС РФ изменили тактику атак.

По словам заместителя гендиректора украинской компании, специализирующейся на производстве систем РЭБ, в последнее время ВС РФ не только комбинируют различные средства поражения, но и повышают их плотность. Теперь на объекты украинской энергетики с разных направлений одновременно летит больше ракет и дронов.

Одновременно с этим на Украине сетуют, что российская сторона обладает разведданными о системах ПВО ВСУ, расположенных в районах потенциальных целей, и, рассчитывая время, необходимое для их перезарядки и подготовки, рассчитывают подходящий момент для удара. Одновременно с этим активно применяются «дроны-приманки».

С начала российских ударов по энергетическим объектам Украины прошло почти три года. За это время полученной Украиной «в наследство» от СССР инфраструктуре нанесены системные повреждения. Более половины генерирующих мощностей выведены из строя, а значительная часть тепловых станций не подлежит восстановлению.

В настоящее время Киев рассчитывает стабилизировать свою энергосистему вводом шести аккумуляторных комплексов суммарной мощностью около 200 МВт, созданных при участии американской компании Fluence. Однако, очевидно, что Украина уже подошла к пределу технологических возможностей своего энергетического сектора.