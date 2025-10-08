Нидерланды профинансируют поставку ВСУ более 150 наземных дистанционно управляемых THeMIS

ЦАМТО, 7 октября. Нидерланды профинансируют поставку более 150 наземных дистанционно управляемых машин (ДУМ) THeMIS Украине разработки эстонской Milrem Robotics, сообщила сама компания.

"Milrem Robotics … поставит более 150 наземных ДУМ THeMIS Украине в качестве пожертвования, финансируемого и координируемого Нидерландами", – цитирует "РИА Новости" заявление эстонской компании Milrem Robotics.

Отмечается, что значительная часть этих машин будет собираться и поставляться в сотрудничестве с VDL Defentec. Поставки будет осуществлять нидерландское подразделение Milrem – Milrem Robotics Netherlands.

В документе также говорится, что Milrem Robotics будет обучать украинских операторов использованию и ремонту этих машин.

В настоящее время в составе ВСУ имеется 15 ДУМ THeMIS, говорится в заявлении.

Справка ЦАМТО

THeMIS представляет собой многоцелевую дистанционно управляемую машину с открытой архитектурой, которая может применяться для широкого спектра задач, включая ведение разведки, огневую поддержку, транспортировку грузов, обезвреживание неразорвавшихся боеприпасов и т.д.

Гусеничная платформа весом 1630 кг может транспортировать различную полезную нагрузку массой до 1200 кг. Максимальная продолжительность работы при питании от аккумуляторов – 1,5 часа, в гибридном режиме – до 15 часов, максимальная скорость движения – 29 км/ч.

Эстонская компания Milrem Robotics 3 сентября 2025 года объявила, что в сотрудничестве с неназванной страной-членом ЕС поставит Украине "рекордное" количество наземных дистанционно машин THeMIS.

Поставка будет выполнена в рамках безвозмездной военной помощи от европейского государства с целью усиления поддержки Украины, укрепления сотрудничества и наращивая потенциала европейского оборонно-промышленного комплекса.

Содержание пакета поставки будет разработано с учетом возможности масштабирования, что позволит в перспективе по необходимости поставлять дополнительные устройства. Milrem Robotics проведет обучение личного состава ВС Украины, что позволит поддерживать боеготовность техники в полевых условиях.

Milrem Robotics приступила к поставке ВСУ платформ THeMIS в 2022 году. Первоначально сообщалось, что поставленные на Украину ДУМ используются для расчистки территорий от противотанковых мин, а также неразорвавшихся боеприпасов, транспортировки грузов в районы, недоступные для обычных транспортных средств или туда, где высок риск потери техники. THeMIS также применялись инженерными подразделениями для перевозки противотанковых мин в целях ускорения минирования местности. По состоянию на май 2025 года компания заявляла, что поставила на Украину 15 ДУМ THeMIS. Тем не менее, было объявлено о планах существенно нарастить поставки, включая ДУМ версий, оснащенных системами вооружения.