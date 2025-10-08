"Военмех" испытает на МКС систему жизнеобеспечения полного цикла в 2028 году

Разработки могут найти применение не только в орбитальных и лунных миссиях, но и в экстремальных районах Земли - в Арктике, Антарктике и на океанических нефтегазовых добывающих платформах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Специалисты Балтийского государственного технического университета "Военмех" им. Д.Ф. Устинова в Санкт-Петербурге создают гибридную систему жизнеобеспечения нового поколения, сочетающую физико-химические и биологические методы регенерации веществ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе университета, проект планирует проведение космического эксперимента "Космодача-1" на международной космической станции в 2028 году.

"В рамках проекта создаются несколько экспериментальных установок: климатрон "Эхо" для изучения круговорота веществ, установка "Светыч" для выращивания растений, система "Циклер" для переработки органических отходов, программный комплекс "Взор" для автоматизации ухода за растениями, а также математическая модель системы жизнеобеспечения, позволяющая рассчитывать параметры систем жизнеобеспечения под различные условия миссий", - говорится в сообщении.

"Лунная оранжерея" позволит производить кислород и продукты питания с помощью фотосинтеза растений, обеспечивая до 95% замкнутости цикла веществ.

Разработки могут найти применение не только в орбитальных и лунных миссиях, но и в экстремальных районах Земли - в Арктике, Антарктике и на океанических нефтегазовых добывающих платформах.

Инициатива зародилась в 2021 году как научно-исследовательская работа, призванная изучить возможность создания замкнутых биотехнических систем, обеспечивающих человека кислородом, водой и продуктами питания в условиях космоса. Сегодня проект вырос в полноценную инженерно-научную платформу, где ведется разработка технологий для долговременного пребывания человека за пределами Земли. Примечательно, что в нем могут участвовать студенты начиная с первых курсов.