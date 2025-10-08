Войти
Эксперт Василов: космос можно рассматривать как расширение ареала обитания людей

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"
Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Как отметил вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" по биоэкономике, это возможно благодаря технологиям

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 7 октября. /ТАСС/. Ученые рассматривают космос в краткосрочной перспективе как источник новых знаний, при этом проводимые исследования и разрабатываемые технологии позволяют в долгосрочной перспективе прогнозировать расширение ареала обитания человека. Об этом заявил на площадке международного форума "Биопром" Раиф Василов, вице-президент НИЦ "Курчатовский институт" по биоэкономике.

НИЦ "Курчатовский институт" является головной научной организацией национальных проектов технологического лидерства.

"В краткосрочном плане - это новые знания и технологии, а в долгосрочном плане - это расширение ареала обитания человека. Одним из главных препятствий является создание автономных систем жизнеобеспечения - создание биорегенеративных систем", - сказал Василов на сессии "Биотехнологическая Одиссея", организатором которой выступает ТАСС.

Он отметил, что для решения данной задачи учеными уже сейчас проводятся исследования и разрабатываются технологии.

Так, Олег Кононенко, командир отряда космонавтов, заместитель начальника НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина отметил, что за время работы в космосе провел порядка 25 биотехнологических экспериментов. "Наши космические биотехнологические эксперименты давно переходят из области фантастики в область решения наших земных проблем, потому что космос - это экстремальная лаборатория с жесткими ограничениями", - сказал Кононенко.

В числе экспериментов он привел пример с изучением очистки атмосферы. "Сейчас атмосфера чистится специальными патронами, которые доставляются с земли, но [идут] эксперименты с фотобиореактром", - рассказал Кононенко.

О форуме

Организованная ТАСС сессия "Биотехнологическая Одиссея" была посвящена космическим биотехнологиям.

Международный форум "Биопром: промышленность и технологии для человека" проходит в Геленджике (Краснодарский край) 6-7 октября.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия. 

