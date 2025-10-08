Названо слабое место ракет Tomahawk

Дозвуковую скорость назвали слабым местом Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»), которые США могут передать Киеву, летят на дозвуковых скоростях. Слабое место ракеты назвал Telegram-канал «Военная хроника».

«Слабое место у "Томагавков" имеется: дозвуковая скорость и радиолокационная заметность, которая гораздо больше, чем у (крылатых ракет воздушного базирования — прим. «Ленты ру») Storm Shadow или JASSM-ER», — говорится в сообщении.

Автор подчеркнул, что защиту от таких ракет может обеспечить эшелонированная система противовоздушной обороны (ПВО). В нее могут входить самолеты дальнего радиолокационного обзора А-50У и истребители Су-35С с ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Р-37М.

Ранее в октябре эксперт Дмитрий Корнев рассказал «Известиям», что большинство характеристик «Томагавков» известны российским военным. При этом в публикации подчеркнули, что в случае массовых поставок ракет ПВО России ждет непростое противостояние.